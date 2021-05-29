20+ человек, которые угодили в такие неловкие ситуации, что хоть сейчас снимай по ним комедию
Если всех людей на свете что-то точно да объединяет, так это наличие у каждого парочки убойных историй про неловкие ситуации. Одним из нас доводится испытать на себе все оттенки стыда при собеседовании на работу, другим — при рядовой поездке на такси, а третьим и вовсе будучи на свидании. И что из этого хуже, так сразу и не скажешь.
AdMe.ru не перестает восторгаться самоиронией пользователей твиттера, которым совершенно не стыдно поделиться со всем интернетом приключившимися с ними конфузами.
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Приключалось ли с вами в последнее время такое, чему самое место в этой подборке и нигде больше?
Фото на превью theerealdondada / Twitter
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