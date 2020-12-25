20 человек, которые угодили в настолько неловкие ситуации, что мечтали провалиться сквозь землю
От неловких ситуаций никто не застрахован. Любой из нас может оказаться застигнутым врасплох в самом неожиданном месте: на кассе супермаркета, в общественном транспорте или в примерочной магазина. И как бы забавно ни было потом пересказывать эту историю друзьям и знакомым, пережить подобное заново вряд ли кто согласится.
Мы в AdMe.ru не перестаем восхищаться самоиронией пользователей твиттера, которые не стесняются предстать в невыгодном свете и откровенно рассказывают о приключившихся с ними конфузах.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Случалась ли с вами за последнее время история, которой самое место в этой подборке?
Фото на превью jannarden / Twitter