20 человек, которые угодили в настолько неловкие ситуации, что мечтали провалиться сквозь землю

От неловких ситуаций никто не застрахован. Любой из нас может оказаться застигнутым врасплох в самом неожиданном месте: на кассе супермаркета, в общественном транспорте или в примерочной магазина. И как бы забавно ни было потом пересказывать эту историю друзьям и знакомым, пережить подобное заново вряд ли кто согласится.