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20 человек, которые угодили в настолько неловкие ситуации, что мечтали провалиться сквозь землю

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От неловких ситуаций никто не застрахован. Любой из нас может оказаться застигнутым врасплох в самом неожиданном месте: на кассе супермаркета, в общественном транспорте или в примерочной магазина. И как бы забавно ни было потом пересказывать эту историю друзьям и знакомым, пережить подобное заново вряд ли кто согласится.

Мы в AdMe.ru не перестаем восхищаться самоиронией пользователей твиттера, которые не стесняются предстать в невыгодном свете и откровенно рассказывают о приключившихся с ними конфузах.

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Случалась ли с вами за последнее время история, которой самое место в этой подборке?

Фото на превью jannarden / Twitter
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