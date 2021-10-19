20 человек, которые трудились на грядках не разгибая спины, чтобы гордо сказать: «Это выросло на моем участке!»

Овощи и фрукты, выращенные в своем огороде, покажутся очень вкусными, а цветок, который расцвел в собственном саду, станет для вас великолепным, даже если это простенькая ромашка. Но бывают случаи, когда результаты трудов огородников и садоводов не оставляют равнодушными даже искушенных наблюдателей.

Мы в AdMe.ru диву дались, как пользователи сети умудрились вырастить такой урожай на своих участках. А в бонусе вас ждет фото усадьбы, словно созданной для съемок диснеевского мультика.

«Сегодня жена на даче убирает свеклу. Прислала фотку. Несмотря на размеры, свекла вкусная. Секрет: сажать не семенами, а рассадой»

«Я думала, что это тыква, но чем крупнее она становится, тем мне больше кажется, что это полосатый гибрид кабачка и тыквы. Скорей бы заглянуть внутрь»

«Ели и плакали. Вкусный»

«Отец 2 с лишним года назад воткнул 2 верхушки от ананасов в землю. Один не прижился, второй дал плод»

«Из всех цветов арбуза, которые пчелы могли бы опылить, они выбрали тот, который расцвел в расщелине стены»

«В саду моих друзей вырос инжир-пиранья»

«3 года я воевал с этой неприхотливой культурой. То крот корни перегрызает, то недостаточный полив. И вот первый результат»

«Базилик, который вырастил мой отец»

«У этого помидора пресс получше моего»

Очевидно, поблизости стояла лейка, и он вырос похожим на нее, думая, что она его мама

«На деревьях в саду у мамы растут самые большие лимоны»

«Я никогда не видел, чтобы лук так выглядел. Тебя ограбили»

«Трехметровые подсолнухи — это, конечно, хорошо. А вот как выглядят мои в этом году»

Урожай шафрана. И скоро расцветет еще несколько цветков

«Сегодняшняя корзинка с продуктами с моей маленькой фермы»

«Размер перца, который я сам вырастил. Арбуз рядом для сравнения»

«В этом году на моем участке блестящий урожай тыкв»

«Помидор из нашей теплицы»

Когда просишь в магазине взвесить полкило помидоров, а у тебя спрашивают: «960 грамм пойдет?» © 5GReptiloid / Pikabu

«Первый пирог с орехами пекан, которые поспели на моем дереве»

«Думали, что урожая не будет, а Бобик взял и выковырял из грядки здоровенную морковку»

Бонус: «Тут так красиво, что Disney мог бы использовать вашу усадьбу для съемок следующего фильма»