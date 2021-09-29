20+ человек, которые точно знают, как порадовать своего внутреннего ребенка

Все мы в детстве страстно чего-нибудь хотели, вот только не всегда родители могли нам это дать. Одни мечтали о железной дороге, другие думали: «Вот бы за один прием слопать сразу 10 шоколадок». А третьи просто грезили о маленькой собачке. К сожалению, для многих эти желания так и остались лишь детскими мечтами. Но не для героев нашей статьи.

Они выросли и позволили себе то, чего так долго жаждали, будучи детьми. Мы в AdMe.ru считаем, что каждый должен закрыть свой подобный гештальт.

«В самолете рядом со мной сидел человек, который держал свою плюшевую сову так, чтобы она смотрела в окно во время всего полета»

«С детства мечтал купить такую коробку, и чтобы все это было только моим. Мечты сбываются!»

«У меня в детстве не было воздушного змея. Но на днях заказала себе 8-метровую змеюку. Довольна до сих пор. Девочка Женя, 37 годиков»

«В прошлом году я взял малышу Йоде отдельное место рядом с собой в театре. Выпускайте иногда своего внутреннего ребенка»

«Недавно наконец-то исполнил свою детскую мечту»

Мне 26 лет. Вчера зашел, как обычно, в игрушечный магазин. Каждую пятницу я покупаю новую игрушку. Но зашел в другом районе. Начал смотреть и выбирать. К этому подхожу ответственно, трачу около 40 минут, немного играю.

Выбрал пару игрушек, подходит ко мне девушка-консультант, хвалит, мол, хороший выбор. Еще спросила, сколько лет моим детям. Я удивился, типа, причем это тут? Начала говорить, что дети до 3 лет могут проглотить и т. д., интересуется в целях безопасности. Я ей сказал, чтобы она не беспокоилась, так как я человек взрослый и точно их глотать не буду. А игрушки беру для себя. Где-то через 3–4 секунды у нее округлились глаза. Вы бы видели этот взгляд.

А что тут такого? Да, я люблю брать игрушки и играть, в детстве я жил в нищете, мама и папа не баловали, часто порицали, а когда я что-то просил — насмехались. А теперь я взрослый мальчик, зарабатываю сам и исполняю любое свое желание. © Kindervater / Pikabu

«Я вот себе бластер купила, о котором мечтала в детстве»

«В моем детстве таких штуковин не было, поэтому я просто купил это себе. Мальчик Виталя, 38 лет»

«Подарила себе на 35 лет Барби. Потому что в детстве у меня ее не было. Год шила ей одежки и фоткала, правда, сейчас времени совсем нет»

«43 годика. Постоянно пополняю коллекцию»

«Только что получила свои первые ролики. Мой внутренний ребенок ликует»

Мне сейчас 33. Жил в небогатой семье, было время, питались макаронами месяц. И был у меня «друг» детства — из мажоров, скажем так. Так вот, ему чуть ли не каждую неделю родители дарили LEGO. И я так этому завидовал. Прошло уже много лет, а та зависть никуда не уходила.

Как-то рассказал об этом жене. И тут мне исполняется 31, и мне моя любимая дарит LEGO! LEGO Technic, модель «Ламборгини». Я помню, как держал эту коробку в руках и плакал. Это непередаваемые ощущения. Сейчас у меня, можно сказать, уже коллекция из 11 наборов. © MirniyMaks / Pikabu

«В детстве машинок не было, теперь мне 35, и они у меня есть»

«Мальчик, 25 годиков. Детство нищим не было, но всегда к игрушкам относился как к одушевленным предметам. В итоге иногда накатывает, и вот»

«Мне в детстве куклы были не интересны, а сейчас коллекционирую и даже сама делаю. А еще переделываю старых кукол»

«В детстве мне хотелось, чтобы у меня были часы-будильник с радио. Ну и, став большим, с первой халтуры сразу же осуществил свою мечту»

«Я грезил, что просыпаюсь под бодрую музычку и веселого диджея. Высмотрел в фильмах. Пользовался ими несколько лет. Сейчас до сих пор работают, но радио лет 15 не включал».

«В детстве питомцами были только коты и кошки. Поэтому решил, что как только стану взрослым, то сразу же заведу себе верного четвероногого друга»

«Знакомьтесь: Изабель, она же Изи. Сказать, что я рад — ничего не сказать. Я буквально плакал от счастья, когда взял ее».

«Сейчас у меня есть тираннозавр, сантиметров 10 в высоту, а еще у него пасть открывается. В детстве у меня такого динозавра не было»

«В детстве, когда смотрела всякие фильмы, всегда удивлялась: как легко они открывают холодильник, берут оттуда банку газировки и спокойно пьют? Теперь я сама могу это делать»

«Тогда мой детский мозг просто кипел от такой роскоши. И главное — только маленькие баночки у них были, а не огромные 2-литровые бутылки. Не из общего бидона разлито, а твое, личное, крохотное и персональное счастье. Сейчас я часто покупаю по 2–3 банки всякой газировки, чтоб было дома, как в кино. И да, отдельное удовольствие — предлагать гостям что-то на выбор».

«Мне исполняется 30. Так что обнимаю своего внутреннего ребенка и буду праздновать»

Я любил в детстве колбасу — вареную, докторскую. И не то чтобы страдал сильно от ее нехватки, однако вдоволь в детстве не ел ее ни разу. Мысль о том, что можно есть ее «просто так» (без хлеба), мне тогда даже в голову прийти не могла.

Ну и вот, годы пролетели, а с детства сформировалась такая бредовая мечта: взять огромную палку докторской колбасы (непременно в натуральной оболочке), всю ее почистить и, не нарезая, смачно укусить эту палку колбасы в самую середину. Причем в этой мечте было важно все: палка чтобы была целая, чтоб не резать и никакого хлеба. А, ну и кусать непременно в середину. Поделился с женой как-то этой мечтой, и пару лет назад на мой день рождения она в точности исполнила эту мечту. Привет, жена! Люблю тебя очень. © humblebeeshmel / Pikabu