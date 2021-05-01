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20+ человек, которые уже поняли, что жизнь — это обалдеть как непросто, но все равно держатся

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Каждый день с нами случается огромное количество всяческих приключений. Вот просто общаешься с родней, а нужно вновь отбиваться от вопросов о том, как же ты без него — без мужчины. Или купил себе подарок мечты, а все вокруг только и ворчат, дескать, куда деньги спустил. А уж о походах в поликлинику вообще молчим.

Мы в AdMe.ru просто не могли пройти мимо подобных откровений, в которых меткий юмор смешался с жестокой реальностью. И смешался действительно идеально.

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Какое высказывание особенно запало вам в душу?

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