20+ человек, которые уже поняли, что жизнь — это обалдеть как непросто, но все равно держатся

Каждый день с нами случается огромное количество всяческих приключений. Вот просто общаешься с родней, а нужно вновь отбиваться от вопросов о том, как же ты без него — без мужчины. Или купил себе подарок мечты, а все вокруг только и ворчат, дескать, куда деньги спустил. А уж о походах в поликлинику вообще молчим.