20+ человек на своем опыте узнали, что и после 30 можно запросто встретить любовь всей жизни

Люди, живущие в одиночестве, сильнее других склонны испытывать тоску, чаще сталкиваются с тревожностью и депрессией. Найти вторую половинку не всегда получается сразу. Кто-то встречает свою судьбу на сайтах знакомств, а других она подстерегает в весьма неожиданных местах. Например, на собеседовании или в онлайн-игре.

Всех героев сегодняшней подборки AdMe.ru объединяет то, что они нашли любовь в зрелом возрасте, о чем с теплом вспомнили в одном из тредов.

Написал девушке сообщение на сайте знакомств. Она удалила аккаунт, так и не прочитав его. Восстановила учетную запись через 2 года, увидела то самое сообщение вверху списка. Такие дела. © stanleyford / Reddit

Обычно я добавляла понравившихся парней в «Избранное» и даже не подозревала, что кто-то может об этом узнать. Также не загружала в профиль фото: надежд кого-либо заинтересовать не питала. Но он словно почувствовал что-то и написал. © unknown / Reddit

Вот как познакомились папа с мачехой. В то время родители были в разводе, папа встречался с женщиной, которую мы с сестрами ненавидели. Однажды я обслуживал столик, за которым сидели 6 дам. К концу вечера поинтересовался, могу ли чем-то помочь. Одна из них спросила: «Есть ли у вас высокие, смуглые, красивые мужчины?» Отшутился, что всех уже продали. Женщина уточнила: «Может быть, есть невысокие, толстые, лысеющие?» Я ответил: «Нет, но вы можете сходить куда-нибудь с моим отцом». Они поженились и прожили вместе 20 лет. © WholyForkingShrtball / Reddit

Познакомились через сайт объявлений, я искал кого-то, с кем можно посмотреть фильмы. Моя будущая избранница хотела чего-то большего. После нескольких недель переписки наконец-то встретились, промелькнула искра. Первое свидание длилось 9 часов. Спустя 11 лет мы все еще безумно влюблены, воспитываем 2 детей, сменили 4 штата, 4 квартиры, 2 дома, а в сентябре отметим 10-ю годовщину. © Kromm73 / Reddit

Нам обоим было чуть за 30, и это было прекрасно. В зрелом возрасте уже знаешь, чего хочешь, и готов остепениться. В 20 лет я был незрелым, безбашенным и даже не задумывался о создании семьи. © FurBall23 / Reddit

Встретились 8 лет назад на выставке ретроавтомобилей и провели совсем немного времени вместе. Нас то и дело пытались свести, чему я как могла противилась. Тот парень жил в Техасе, а я в Калифорнии. Через год он позвонил мне, чтобы кое-что спросить, в итоге проболтали 3 часа. То же самое случилось и на следующий день. Вскоре пригласила нового знакомого на семейный праздник. На удивление он пришел. Через полтора года, за 5 дней до моего 40-летия, состоялась наша свадьба. 15 месяцев назад я родила первую и единственную дочь. © ltls1976 / Reddit

Хотелось бы, чтобы мы встретились раньше лет на 5. Чем старше становишься, тем сильнее дорожишь возможностью провести секунду, минуту, час или день с самым лучшим человеком на свете. В 1986 году не было мобильных телефонов и интернета, зато вовсю использовались факсы. Мы познакомились по старинке, в ресторане через общего друга. Пару месяцев после знакомства мне пришлось работать в другом городе, но по возвращении мы быстро стали жить вместе, а в 1990 году поженились. © babsisinthehouse / Reddit

Познакомился с девушкой на Reddit в обсуждении онлайн-игры, стали переписываться, созваниваться и навещать друг друга в реальности. Моя подруга живет в 4 часах езды, и пока что это отношения на расстоянии. Но я никого не любил так сильно, как ее, ожидание того стоило! © -eDgAR- / Reddit

Встретил ее в 30 лет в одном заведении, где был с братом и его другом. Последний был тот еще кадр. Вдруг будущая жена подошла к нему и начала отчитывать. Оказалось, эти двое вместе работают. Меня зацепили ее речь и рассуждения о людях. Тем вечером девушка отдыхала с компанией. Я нервничал, но подошел и спросил ее имя. С тех пор мы вместе. © thedrugofanation / Reddit

Много с кем встречалась, и на тот момент мы уже были знакомы. Он был влюблен в меня с самого дня знакомства. Однажды после моего болезненного разрыва с парнем мы пошли немного повеселиться. Только тогда поняла, что мне очень нравится этот парень. © overduedoughnut / Reddit

Познакомились в приложении, когда обоим было за 30. Уже хотела удалить учетную запись, но внезапно открылся его профиль. Решила посмотреть, кто это, и свайпнула вправо. В октябре наконец-то поженимся. © salcasms / Reddit

Когда познакомилась с мужем в онлайн-игре, мне уже стукнуло 35. Добрых 2 года каждый день играли вместе. Я думала, это какой-то 16-летний мальчик, а он был уверен, что я мужчина. Ведь общение шло только по переписке, вдобавок у меня был дурацкий ник. Однажды пошла в местный компьютерный клуб, о чем рассказала старому товарищу. Выяснилось, что мы были ровесниками, ходили в один клуб и оба были без пары. 21 год вместе. © Helly_BB / Reddit

Новый сосед переехал в квартиру на втором этаже и болтал со мной со своего балкона, пока я работала над арт-проектом во дворе. Не думала ни о каких отношениях, пока кое-кто из гостей не предложил познакомить с другом. Через несколько недель он сказал, что флиртует, чего я, как обычно, не поняла. Мы провели 20 замечательных лет. Хотелось бы встретить друг друга раньше, чтобы провести вместе еще больше времени. © 907puppetGirl / Reddit

Мне был 31 год, а моей жене тогда 24. В 20 лет я был полным идиотом, вел себя как подросток. Мы встретились у фонтана в спортзале — никогда раньше не знакомился в таком месте. Она помогла мне разобраться в себе. В мае будет 20 лет со дня свадьбы, у нас 2 детей-подростков. © frick-you-fricker / Reddit

Встретились в поезде. Я просто катался ради развлечения в выходной, а она ехала на работу кого-то подменить. В какой-то момент просто подошла ко мне, дала свою визитку и пригласила на кофе. Счастливо женаты 7 лет. © Inaka_ / Reddit

В 16 лет встречалась с другом моего нынешнего возлюбленного. В 19 у нас завязались непродолжительные отношения на расстоянии. В ноябре прошлого года общение возобновилось. Нам по 34 года, и мне ни с кем не было так хорошо: просто молчать, разговаривать или обниматься. © SouthernOptimism / Reddit

Мне 41 год, и со всеми 3 мужьями я познакомилась, когда была старше 30. Дважды вдова. Первого мужа встретила на сайте знакомств, это была любовь всей жизни — мы поженились через 3 дня. Второй муж был лучшим другом первого, вышла за него после утраты. Ну а третий был учителем музыки у сына. © justjenii / Reddit

Мне было 34, ему 30. Встретились на сайте, посвященном музыкальному фестивалю. Он собирался туда, у меня были билеты, а вот компании — еще нет. Перед тем как совершить 14-часовую совместную поездку, решили увидеться на часок. Все выходные провели вместе и поняли, что любим одну музыку и вообще во многом схожи. Мы регулярно ездили на фестивали в течение 10 лет, и, надеюсь, скоро поедем снова. © Burner423738 / Reddit

С партнером познакомилась 3 года назад через общих друзей. После 2 неудачных браков поклялась, что навсегда останусь одна. Но 2 года назад мы стали жить вместе, и это здорово. Мне 66, ему 55. Мы невероятно счастливы. © Susan_Werner / Reddit

Она была подружкой невесты на моей первой свадьбе. И если бы мы встретились раньше, ничего бы не вышло. Тогда моя нынешняя супруга еще не была готова к отношениям. © TheJTLovecraft / Reddit

В старшей школе мы с женой были в одной компании и просто дружили. После школы как-то потерялись. Спустя 25 лет увидели друг друга в социальной сети, снова стали общаться, потом — встречаться, а через 8 лет поженились. 9 лет прошло, но мы по-прежнему счастливы в браке. Кстати, тогда, в школе, ничего бы не вышло: мы были абсолютно другими. © 122922 / Reddit

Я была в Австралии по туристической визе и увидела вакансию, решила сходить на собеседование. Пришла, интервьюер опоздал. Я не ответила ни на один вопрос, но внезапно он вызвался отвезти меня домой. И тут в голове мелькнула мысль, что мы могли бы влюбиться друг в друга. Тогда это казалось бредовым, но через 4,5 месяца так и произошло. А теперь мы официально зарегистрировали отношения, правда, видимся не так часто, как хотелось. Не видела мужа уже год и 15 дней. © boatsmoatsfloats / Reddit