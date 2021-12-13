20+ человек, которые теперь в интернет-магазине даже ватные палочки не закажут

Нет ничего проще, чем заказать себе по интернету чашку, книгу, сковороду или, к примеру, телевизор. Прочитал себе описание, оплати и жди, пока доставят. Казалось бы, что может пойти не так, это ведь не одежда, которая может не подойти по фигуре, даже если заказываешь свой размер. Ан нет, иногда доставка даже простой чашки может обернуться неприятным сюрпризом.

Пользователи интернета рассказали об эпичных случаях доставки, когда даже не знаешь, смеяться или хвататься за голову. Мы в AdMe.ru теперь будем основательнее подходить к онлайн-шопингу: полностью читать описание товара и отзывы. Чтобы не попасть впросак, как герои нашей статьи.

1. «Заказал чашку в виде Громита... Это что вообще такое?»

2. «Заказали всего 2 подушки, но нам прислали целых 2 поддона подушек. Щенок для масштаба»

3. «Приехала коробка из интернет-магазина. На фото все ее содержимое»

4. «Заказал кроссовки онлайн. Их прислали с прикрепленным в магазине противокражным кабелем»

5. «Заказал 4 банки газировки»

6. «Заказал велосипедный насос, но получил эти странные собачьи кости»

7. «После переезда заказал в интернет-магазине сковородки... Опасайтесь чересчур низких цен на посуду»

8. «Заказал 90 одинаковых пакетиков кошачьего корма. Получил вот это: каждый пакет с кормом упакован отдельно»

9. «Я заказал шнурки, и их прислали в слишком большой коробке»

10. «Пришли носки из Reserved. Но, видимо, они так торопились, что не сняли противокражный датчик»

11. «Вот как почтальон решил запихнуть наши посылки»

12. «Я заказал в интернет-магазине 2 одинаковых карниза для штор. Вот как они были упакованы»

13. «Заказала онлайн всякие женские штучки, а вместо них мне прислали баскетбольные мячи»

14. «Amazon прислал мне 4 экземпляра мультфильма „Коты-аристократы“. Хотя я вообще ничего не заказывал»

15. «Вот коробка, в которой мне доставили 2 заказанные ручки»

16. «Впервые решил купить обувь по интернету. Прислали вот это»

17. «Только затащив матрас на 2-й этаж и распаковав его, я понял, что мне прислали не тот матрас, который я заказал»

18. «Заказал 2 копии игры Nintendo Switch, но вместо них мне пришло вот это»

19. «Я заказал по интернету носки, тальк для тела и наволочку, а мне доставили это. А у меня ведь даже нет собаки»

20. «Заказали защитное стекло для планшета, а нам прислали его вот в такой коробке»

21. «Моя мама заказала несколько щелкунчиков онлайн, не обратив внимание на размер. Целый день над ними смеюсь»

22. «Заказала сумку... Что это вообще, блин, такое?»