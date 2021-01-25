20+ человек, которые разглядели бомбическую находку прямо у себя под носом

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Удивительную находку может обнаружить каждый — достаточно лишь повнимательнее приглядеться к миру вокруг. Это может случиться простым морозным утром в родном дворе, на обыкновенной лесной прогулке или даже в банальном подвале. Ну а нашедшим нечто эдакое грех не поделиться своим открытием со всеми в интернете.

Мы в AdMe.ru обожаем рассматривать необычные находки и просто не смогли пройти мимо историй, которыми поделились 22 героя нашей подборки.

«Колол дрова и обнаружил бревно, которое выглядит точь-в-точь как небо со „Звездной ночи“ Ван Гога»

«Чем больше смотрю на него, тем более странным кажется его силуэт»

«Обнаружил 6-угольник из вен на запястье»

«Нашла цифру 5 в желтке, когда готовила яичницу»

«После первого же удара бревно разделилось весьма интересным образом»

«Я нашла старый телефон Nokia, и вот как он меня поприветствовал, когда я его загрузила»

«Похотливая женщина».

«Я нашел пятилистный клевер»

«А моя собака рассматривает 6-листный»

«Я спасла этот стол с помойки 2 года назад, и только что обнаружила эту подпись. Спасибо за хорошую работу, мистер Бун. Вы были настоящим художником»

«Белое дерево для этого стола было привезено из Германии незадолго до начала Первой мировой войны осенью 1914 года. Стол был сделан в течение следующей зимы в физическом корпусе Университета штата Небраска. Автор Т. Р. Бун».

«Обнаружил в почтовом ящике ящерицу с двумя хвостами»

«Нашел в лесу старый пиджак с птичьим гнездом в кармане»

«Я обнаружила мидию, которая отрастила себе выпученные глазки»

«Только что нашел в копилке 2 монеты по $ 1 образца 1881-го и 1898 годов»

«Нашел в пустыне секретное место, куда кто-то возвращался в разные годы»

«Кажется, я только что отыскал ракушку, на которой что-то написано на древнем языке»

«В одной из археологических раскопок мы отыскали скарабея, которому 3 тыс. лет»

«Мы нашли в подвале эти гоночные машинки, выпиленные из сосны»

«Старый компьютер Apple, который парень моей мамы обнаружил во время уборки в подвале»

Банка с воздухом XX века

«Нашел свой любимый старый конструктор. Фиг знает сколько поколений моих родственников играли в него, прежде чем он дошел до меня»