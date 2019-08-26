20+ человек, для которых тату — это целая история жизни

21 4 28 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждому, у кого есть татуировка, не раз задавали вопрос, что она означает. И иногда это не просто понравившийся рисунок, а признание в любви, память о близких людях или не самых простых временах в жизни, с которыми удалось справиться. Но бывает и так, что татуировки теряют свою ценность благодаря важным событиям в жизни.

Мы в AdMe.ru с трепетом в сердце показываем вам самые трогательные тату, которыми пользователи поделились в сети.

«Сестра сделала татуировку с фото наших родителей»

«У моей дочки есть прозвище Мишка. Поэтому я решила сделать такое тату над своим шрамом от кесарева сечения»

«В 16 лет я пообещала себе, что если целый год не буду наносить себе раны, то сделаю тату, чтобы закрыть шрамы. В 19 лет я набила свое тотемное животное, которое покидает темный лес и выходит на красивый луг»

«Подарила парню тату на Рождество и не сказала, каким будет дизайн. Я попросила мастера нарисовать наше фото из похода в бутылке со звездным небом»

«Я люблю вязание, оно помогло мне преодолеть депрессию и научиться терпению. У меня было много шрамов на ноге, и я стеснялась носить купальники и юбки. Теперь я смогу это преодолеть»

Отпечаток ноги малыша на руках родителей

«Решил отпраздновать годовщину своей веганской жизни, зачеркнув ужасную татуировку. Я набил ее во время акции, чтобы целый год получать бесплатно бургеры и лобстеров»

« Бургеры и лобстеры . Сейтан и тофу».

«Сделал эту татуировку в память о жене. Она вышила похожий рисунок, когда была жива»

«У меня было несколько операций на колене. Решил сделать тату, чтобы шрам смотрелся чуть веселее»

«Сделала тату в честь моего близкого друга Сиро. Я так по нему скучаю»

«Набил себе фразу „Никогда не сдавайся“, выполненную шрифтом Брайля»

«Моя первая татуировка — выдержка из стиха, который написал мой дедушка. Он умер 2 года назад»

«Пусть любовь, которая была твоей первой причиной, останется последней».

«Вся наша компания сделала одинаковые тату в честь любимой ролевой игры»

Татуировка в виде генеалогического древа

«Моя татуировка с датой операции по пересадке сердца»

«Попросил 5-летнюю дочь написать свое имя и на основе ее рисунка сделал себе тату»

«Наконец сделал татуировку, о которой давно мечтал»

«Почерк сестры останется на моей коже навсегда, ведь мы были лучшими подругами. Мастер смог скопировать эту фразу с диска, который она подписала для меня»

«Я и мой сын»

«Увековечила своего любимца. Кажется, ему понравилось»

Бонус: иногда татуировки, наоборот, перестают быть важными. Бывший скинхед удалил все свои расистские тату с лица, после того как стал папой