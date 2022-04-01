20+ человек, которые своими руками сотворили настоящий шедевр и ухом не повели

Почти у каждого из нас есть свое хобби. Мы самозабвенно погружаемся в него, полностью отдаемся процессу творчества, и порой наши руки и голова рождают настоящий шедевр.

Мы в AdMe.ru верим, что плохих хобби не бывает. Зато есть очень крутые, прямо-таки «мозговыносные». И нам очень хочется показать вам маленькие шедевры мастеров со всего света.

«Мое нынешнее хобби — создавать одежду с тенями»

«Моя художественная работа с карпами кои»

«После инсульта для меня изготовление украшений сродни физической терапии. И я горжусь своим прогрессом!»

«Мой отец делает копии известных гитар. И я подумал, что это реально классное и уникальное хобби для парня, которому почти 60»

Такая вставка между книгами превратит любую полку в произведение искусства

Настоящий вызов для художника: нарисовать картины на перьях

«Моя мама делает торты, и ей кажется, что у нее все еще не очень получается»

Жакет из флиса, определенно выполненный с любовью

«Я ювелир и делаю такие штучки с помощью спиральной пилы. В итоге это будут серьги»

Спиральная пила — небольшая электрическая или педальная пила, используемая для вырезания сложных кривых в дереве, металле или других материалах.

«Возвращаюсь к своему хобби — изготовлению маленьких диорам»

«Я сделала подвеску в виде гриба из дерева и смолы»

«Добро пожаловать в мой океан»

«А я все делаю и делаю эти милые игрушки с кошачьей мятой для кота. Он, кстати, в восторге»

«Они все очаровательны, но мне нужна эта корова»

По-моему, прекрасное объединение огня и морской тематики

Идея для подарка гурманам-эстетам

А вот сколько всего можно сделать из эпоксидной смолы

Нежнейшие цветы, вырезанные из дерева

«Заказала сувенир из интернет-магазина. Оказалось, что это чудо продается разобранным. Пришлось приводить к виду, который я ждала изначально. И знаете что? Мне понравилось»

Серьги и брошь, вышитые гладью

Невероятные создания из бархатного пластика

С таким милым лакомством любое чаепитие станет вдвойне приятнее

В руках мастера полимерная глина становится по-настоящему волшебным материалом