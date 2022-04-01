20+ человек, которые своими руками сотворили настоящий шедевр и ухом не повели
Почти у каждого из нас есть свое хобби. Мы самозабвенно погружаемся в него, полностью отдаемся процессу творчества, и порой наши руки и голова рождают настоящий шедевр.
Мы в AdMe.ru верим, что плохих хобби не бывает. Зато есть очень крутые, прямо-таки «мозговыносные». И нам очень хочется показать вам маленькие шедевры мастеров со всего света.
«Мое нынешнее хобби — создавать одежду с тенями»
«Моя художественная работа с карпами кои»
«После инсульта для меня изготовление украшений сродни физической терапии. И я горжусь своим прогрессом!»
«Мой отец делает копии известных гитар. И я подумал, что это реально классное и уникальное хобби для парня, которому почти 60»
Такая вставка между книгами превратит любую полку в произведение искусства
Настоящий вызов для художника: нарисовать картины на перьях
«Моя мама делает торты, и ей кажется, что у нее все еще не очень получается»
Жакет из флиса, определенно выполненный с любовью
«Я ювелир и делаю такие штучки с помощью спиральной пилы. В итоге это будут серьги»
Спиральная пила — небольшая электрическая или педальная пила, используемая для вырезания сложных кривых в дереве, металле или других материалах.
«Возвращаюсь к своему хобби — изготовлению маленьких диорам»
«Я сделала подвеску в виде гриба из дерева и смолы»
«Добро пожаловать в мой океан»
«А я все делаю и делаю эти милые игрушки с кошачьей мятой для кота. Он, кстати, в восторге»
«Они все очаровательны, но мне нужна эта корова»
По-моему, прекрасное объединение огня и морской тематики
Идея для подарка гурманам-эстетам
А вот сколько всего можно сделать из эпоксидной смолы
Нежнейшие цветы, вырезанные из дерева
«Заказала сувенир из интернет-магазина. Оказалось, что это чудо продается разобранным. Пришлось приводить к виду, который я ждала изначально. И знаете что? Мне понравилось»
Серьги и брошь, вышитые гладью
Невероятные создания из бархатного пластика
С таким милым лакомством любое чаепитие станет вдвойне приятнее
В руках мастера полимерная глина становится по-настоящему волшебным материалом
А какое хобби у вас?
Фото на превью unknown author / Imgur
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