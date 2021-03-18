20+ человек, которые своими чудачествами кого угодно доведут до белого каления
Когда вы живете с людьми под одной крышей, избежать ссор, расхождений во мнениях и прочих бытовых неурядиц практически невозможно. И хотя есть немало распространенных проблем, с которыми сталкивается каждая семья, к некоторым вещам подготовиться сложнее, ведь у любого из нас найдется парочка чудаковатых привычек и тараканов в голове.
Мы в AdMe.ru убеждены, что лишь необъятная любовь, железные нервы и чувство юмора помогают героям нашей подборки выживать рядом со своими близкими — как иначе справиться с их проделками?
1. «Жена продолжает использовать мой айпад в качестве подстаканника»
2. «Большинство наших ложек выглядят вот так. А все потому, что кое-кто отказывается использовать специальную ложку для мороженого»
3. «Попросила мужа разрезать пиццу на 4 части»
4. «Моей девушке нормально вот так смотреть телевизор»
5. «Мой муж решил помочь и сложил всю нашу пасту в один контейнер»
6. «Жена с тещей хотели съесть по половинке банана»
7. «Я живу с двумя взрослыми мужчинами. Объясните мне, как так-то?»
8. «Вот где моя жена решила пристроить бомбочки для ванны»
9. «Попросила мужа размешать мне напиток, и вот что он сделал. Спасибо, это именно то, что я имела в виду»
10. «Купил коробку наггетсов. Отлучился по нужде, возвращаюсь, а моя девушка сотворила это»
11. «Вот как моя мама носит носки»
12. «Мой парень предложил мне половинку своего банана»
13. «Вот как моя жена ест торт — стоя на кухне и используя нож вместо тарелки»
14. «У нас в спальне с утра очень яркое солнце. Муж нашел выход»
15. «Я только что узнала, как мой муж ест сэндвичи. Заранее благодарю за ваши молитвы за нашу семью в это непростое время»
16. «Жена настаивает на том, чтобы все бутылочки стояли на краю ванны. И каждый день я их случайно роняю»
17. «Муж потерял крышечку от соуса, но нашел чем ее заменить»
18. «Вот почему я не доверяю мужу стирку. Все это было в карманах»
19. «Моя жена не выбрасывает остатки соусов и приправ. Говорит: „Вдруг они мне понадобятся, и они такие миленькие“»
20. «Моя девушка отказывается есть корочку панкейков»
21. «Жена попросила купить ей прокладки. Я принес памперсы для людей, страдающих недержанием»
А вы стойко выносите чудачества своих вторых половинок? Или и вовсе находите их очаровательными?
Фото на превью doedoecapone / Imgur
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