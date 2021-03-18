20+ человек, которые своими чудачествами кого угодно доведут до белого каления

Когда вы живете с людьми под одной крышей, избежать ссор, расхождений во мнениях и прочих бытовых неурядиц практически невозможно. И хотя есть немало распространенных проблем, с которыми сталкивается каждая семья, к некоторым вещам подготовиться сложнее, ведь у любого из нас найдется парочка чудаковатых привычек и тараканов в голове.

Мы в AdMe.ru убеждены, что лишь необъятная любовь, железные нервы и чувство юмора помогают героям нашей подборки выживать рядом со своими близкими — как иначе справиться с их проделками?

1. «Жена продолжает использовать мой айпад в качестве подстаканника»

2. «Большинство наших ложек выглядят вот так. А все потому, что кое-кто отказывается использовать специальную ложку для мороженого»

3. «Попросила мужа разрезать пиццу на 4 части»

4. «Моей девушке нормально вот так смотреть телевизор»

5. «Мой муж решил помочь и сложил всю нашу пасту в один контейнер»

6. «Жена с тещей хотели съесть по половинке банана»

7. «Я живу с двумя взрослыми мужчинами. Объясните мне, как так-то?»

8. «Вот где моя жена решила пристроить бомбочки для ванны»

9. «Попросила мужа размешать мне напиток, и вот что он сделал. Спасибо, это именно то, что я имела в виду»

10. «Купил коробку наггетсов. Отлучился по нужде, возвращаюсь, а моя девушка сотворила это»

11. «Вот как моя мама носит носки»

12. «Мой парень предложил мне половинку своего банана»

13. «Вот как моя жена ест торт — стоя на кухне и используя нож вместо тарелки»

14. «У нас в спальне с утра очень яркое солнце. Муж нашел выход»

15. «Я только что узнала, как мой муж ест сэндвичи. Заранее благодарю за ваши молитвы за нашу семью в это непростое время»

16. «Жена настаивает на том, чтобы все бутылочки стояли на краю ванны. И каждый день я их случайно роняю»

17. «Муж потерял крышечку от соуса, но нашел чем ее заменить»

18. «Вот почему я не доверяю мужу стирку. Все это было в карманах»

19. «Моя жена не выбрасывает остатки соусов и приправ. Говорит: „Вдруг они мне понадобятся, и они такие миленькие“»

20. «Моя девушка отказывается есть корочку панкейков»

21. «Жена попросила купить ей прокладки. Я принес памперсы для людей, страдающих недержанием»