20+ человек, которым нужно вручить медаль за нестандартное поведение, которое поставило окружающих в тупик

Зачастую мы полагаем, что другие люди будут вести себя примерно так же, как и мы. А когда они не оправдывают наши ожидания и ведут себя нестандартно, то между нами происходит недопонимание. Иногда подобные случаи раздражают, иногда веселят, а иногда просто ставят в тупик.