20+ человек, которым нужно вручить медаль за нестандартное поведение, которое поставило окружающих в тупик
Зачастую мы полагаем, что другие люди будут вести себя примерно так же, как и мы. А когда они не оправдывают наши ожидания и ведут себя нестандартно, то между нами происходит недопонимание. Иногда подобные случаи раздражают, иногда веселят, а иногда просто ставят в тупик.
Мы в AdMe.ru считаем, что порой нестандартное поведение окружающих может здорово поднять настроение. Однако герои некоторых историй, скорее всего, с нами не согласятся.
- Я впервые оказался в Монако. Зашел в зоомагазин, чтобы купить ошейник своему французскому бульдогу — я заранее выяснил, что обхват шеи у нас примерно совпадает. Рядом никого. Беру шикарный шипованный ошейник из алой лаковой кожи. Примеряю. Из-за стеллажа появляется пожилой продавец. Видит меня и скрывается обратно. В следующее мгновение выходит и прицепляет к надетому на меня ошейнику комплектный поводок, умильно складывает ладошки и с восхищением произносит: «Вам так идет!» Зараза. © YuryPo / Pikabu
- Был как-то летом на выставке-продаже и обратил внимание на колоритную женщину лет 50, на которой был фланелевый халат и домашние тапочки. Она увидела норковую шубу, подошла к продавцу и спросила: «А вторая такая есть?» Продавец ответила, что нет. Тогда покупательница достала из целлофанового пакета с ручками еще один пакет, который был набит деньгами, и рассчиталась. Так что обучение маркетологов по определению целевой аудитории и потенциального покупателя такой случай явно не учитывает. © PolAnd1962 / Pikabu
- Однажды парень, вернувшись из поездки чуть раньше времени, обнаружил в мусорке упаковку от лапши быстрого приготовления. Он почему-то никак не мог поверить, что ее я съела. Он решил, что я приводила другого мужчину и его этим кормила. Все, с тех пор я так и не переубедила его. © Подслушано / Ideer
- Купила вторую квартиру в ипотеку и сдала ее молодой паре, чьи платежи и шли на погашение долга. Претензий не было, платили исправно, дома чистота и порядок. И вот спустя 8 лет они заявляются ко мне с требованием подарить им эту квартиру. Мол, они по справедливости имеют полное право забрать ее себе, поскольку за столько лет они своей арендной платой покрыли практически всю мою ипотеку. Они же платили, а не я. А что им мешало самим взять ипотеку? А мне трамвай вот подарите! Я же на нем с самого детства ездила каждый день, билет покупала, небось уже выкупила его. © Подслушано / Ideer
- Будучи студентом, подрабатывал летом в одном и том же месте. Работа сезонная, связана с общением с посетителями. Начальница отдела — милая молодая девушка с черными волосами и стабильно черной одеждой. Все посвященные знали, что, если она приходит в цветной кофте — это не к добру. Например, премии не будет, или нам придется работать в выходные. Для нее кофта яркого цвета — это траур, привлекающий внимание. Интересная логика, но новички ходили в недоумении. © Подслушано / Ideer
- Аэропорт. Возвращаюсь домой. Сижу в кафешке, жду вылета. А в кафе очень много свободных высоких столов без стульев, есть столы с барными стульями и немного с диванчиками. Конечно, все столы с диванчиками заняты. Один, собственно, мной.
Вдруг подсаживается ко мне дядька. Серьезный такой, с портфелем. Ни здрасьте, ни можно ли присесть, тупо ставит свой стакан садится. Столов, к слову, свободных — море. Но на диванчике же удобнее. Я аж опешила и сказать в первую секунду ничего не смогла. А он достает телефон и начинает разговаривать. То есть мало того, что он влез нахально за мой столик, так он еще и разговоры решил разговаривать, словно меня тут и нет совсем. Как же меня бомбануло. Я вытаскиваю наушники из ушей, пересаживаюсь прямо напротив него и, глядя прямо ему в глаза, начинают петь:
— Р-а-а-асцвета-али яблони-и и гру-у-у-ши, поплыли-и-и туманы над реко-о-ой, выходи-ила на берег Катю-юша, на высо-окий берег на круто-о-ой!
Надо было видеть его лицо! Буркнул в телефон: «Ща, подожди», схватил свой портфельчик и сбежал. И песню не дослушал. © Zavtra.pridu / Pikabu
- По дороге увидел афишу с рекламой фильма, про который жена говорила, что хочет посмотреть. Прихожу и говорю: «Ты же хотела на этот фильм? Пойдем сходим, тут как раз рядом идет». Получаю решительное «нет», поджатые губы и вид оскорбленного достоинства. «Да ты же вчера говорила, хочу, мол, это кино посмотреть!» — «Все, проехали». Я игнорирую непонятную обиду и пытаюсь еще раз: «Да ладно, пойдем!» В ответ: «Хочешь — иди, я не возражаю». Ну и так далее из пустого да в порожнее.
Через некоторое время допытался, конечно, до причин. Обалдел, потому что сам до такого бы точно не додумался. Вот дословное объяснение: «Я не хочу идти с тобой в кино: ты меня позвал только потому, что я сама сказала, что хочу посмотреть этот фильм, а вовсе не потому, что хочешь сходить со мной в кино. Я тебе предлагала одному пойти — ты отказался. Значит, ты сам смотреть этот фильм не хочешь, а идешь только потому, что я хочу. И не надо мне твоих одолжений. Я лучше спать пораньше лягу, чем переться в киношку на ночь глядя». © sh5273 / Pikabu
- Встречались с парнем больше 3 лет. Поругались, решили расстаться. Перед уходом он мне заявил, что заберет все, что он приобрел в квартиру. Квартира не его, и он в нее ничего и не покупал за все время. Это делали я и мои родители. В итоге этот «особенный» ушел, гордо прихватив с собой пару пачек риса, пакет молока и лопатку для блинчиков. © Палата № 6 / VK
- Однажды я пошел в туалет в торговом центре. Уборщица как раз убрала передо мной все кабинки. Я был так рад, что вокруг все чисто и гигиенично. Правда, когда я мыл руки, то увидел, как уборщица использовала ту же салфетку, что и в туалете, для мытья умывальника. Шутки в сторону. © Pooja Puneet / Quora
- Мою окно у себя дома. Идет мимо соседка, замечает меня и говорит: «О, привет. Домывай давай — и к нам мыть». Я отвечаю: «Ха, 50 рублей окно». Соседка соглашается. Я кричу: «Стойте, я же в шутку, 50 мало, давайте...» Соседка затыкает уши и убегает в свой дом: «Бе-бе-бе, жду тебя мыть окна!» © chern_ov / Twitter
- Одна дама поставила весь супер на уши. Она искала молоко, но не молочное. Естественно, ей предлагали соевое, но это было не то. Ругаясь, она пошла жаловаться менеджеру, и после долгих разборок оказалось, что ей нужно было козье молоко. © Валентина Радзилевич / Facebook
- Старшая школа. Первый день занятий. Входит учитель — пожилой мужчина с усами. Выглядит немного странно: рубашка заправлена только с одной стороны, жутковатый взгляд. Он начинает проверять посещаемость, не поднимая глаз от журнала. Затем называет мое имя и останавливается. Поднимает глаза, осматривает класс, смотрит прямо на меня. «А, мистер такой-то! Я рад, что вы здесь. Как ваша семья? Ваша младшая сестра все еще играет на пианино? А та моделька корабля по-прежнему стоит на вашем комоде? Кстати, ваша комната все еще синяя?» Я в шоке, в ужасе. Я не могу найти слова, чтобы ответить — этот человек только что описал мою семью и комнату, в которой я сплю по ночам. Затем он снова принялся зачитывать фамилии других учеников.
Целый день я был в панике. Однако назавтра я узнал, что этот старый сумасшедший — лучший друг моего дяди, и они с папой решили разыграть меня в первый день учебы. © dbaker102194 / Reddit
- У нас с мужем был гараж на 2 машины. Я заранее сказала, что моя машина будет стоять в гараже, потому что я терпеть не могу соскребать лед с лобового стекла. Таким образом, в гараже осталось одно свободное место. У моего мужа был пикап Ford 1955 года выпуска. Он был отреставрирован и в хорошем состоянии. Также у него был новый Range Rover стоимостью более $ 80 тыс. В итоге он поставил в гараж старый пикап и позволил дорогому Range Rover стоять на улице под деревьями, с которых периодически падали ветки и пачкали машину. Я так и не поняла... © Shelley McCoy / Quora
- Работаю кассиром и уже не должна ничему удивляться. Но, как оказалось, удивления не закончатся никогда. Ситуация: клиент ставит на ленту стеклянные бутылки. Прошу выкладывать бутылки горизонтально. Слова клиента: «Пишите об этом!» Я: «Так над лентой об этом написано». Ответ убил: «Я что, читать буду?!» Занавес...© Марина Ибайдулаева / Facebook
- Мы с Андреем росли, по сути, вместе — наши родители лучшие друзья, все праздники, отпуска мы проводим вместе или отдыхаем компанией. Пошли в одну школу, правда, в разные классы попали. На танцы вместе ходили, почти всегда стояли в паре. Он не был моим лучшим другом, как и я для него не очень много значила, но общались мы нормально. И лет в 16 мама мне заявила: «А ты не хочешь с Андреем начать встречаться? Мы вообще-то с его родителями, еще когда вы маленькими были, договорились, что вы поженитесь!» Простите, что? Я думала, эта традиция осталась в дремучих веках. Но нет. Сейчас нам по 20, у меня парень, он постоянно с разными девушками гуляет. Но каждый раз родители капают на мозг, что мы должны быть парой. © Палата № 6 / VK
- Идем с сыном 2,5 года летом с детской площадки по извилистой улочке, много зелени слева и справа, впереди ничего не видно. Сын уходить не хотел. Идет истерит, плачет. Навстречу выворачивает «яжемать» с коляской-люлькой, я пытаюсь успокоить своего ребенка. Тут она останавливается возле меня и начинает предъявлять, что мой ребенок ее малыша разбудил. Предложила ей в следующий раз перейти на другую сторону. © Юлия Седаш / Facebook
- На УЗИ врач спрашивает: пол ребенка узнавать будем? Родители хором отвечают, что нет. Врач, очень печально, мол, очень жаль, мальчик как раз так удачно лежит... © Inna Tentere / Facebook
- Однажды, будучи школьницей, я осталась ночевать у своей подруги. Я пошла принять душ, и она выдала мне полотенце. От него странно пахло, но других полотенец в ванной я не нашла, поэтому я аккуратно использовала его, слегка похлопывая себя по телу. В итоге оказалось, что вся ее семья пользуется одним полотенцем, чтобы не брать каждый раз новое. Я сказала ей, что это очень странно, а она была шокирована, узнав, что в моей семье у каждого есть свое собственное полотенце. Больше я у нее не ночевала. © mrzpldubbz / Reddit
- Мой друг впервые приехал в Штаты из Индии. Мы поехали на Гавайи. Прогуливаясь по пляжу, он увидел, как какая-то семья жарит рядом с нами барбекю. Он подошел к ним и спросил, можно ли ему купить гамбургер. Те люди странно посмотрели на него и сказали ему «нет». Почему-то он решил, что это какой-то киоск, где продают еду. © Sankaran Sivathanu / Quora
- У моей бабушки есть 2 зубные щетки — утренняя и вечерняя. © GlamourT**s / Reddit
А в вашей жизни были подобные истории про странное или забавное поведение окружающих? Вас оно больше веселит или раздражает?
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