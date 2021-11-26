20+ человек, которые стояли и считали ворон, когда остальным раздавали аккуратность и внимательность

Все мы порой бываем неповоротливы и рассеянны. Что-то забудем, случайно уроним, сломаем или сделаем через пень-колоду. А потом с горечью вопрошаем: «Ну почему я такой неуклюжий?» А если человек еще по жизни не слишком аккуратен, то вообще пиши пропало. Поэтому всем нам остается только смириться и стараться с юмором относиться к возникающим жизненным недоразумениям.

Мы в AdMe.ru хотим показать ситуации из жизни, которые случаются, когда у человека отключается внимательность и аккуратность. А в конце мы расскажем 2 истории от наших читателей, которые произошли из-за забывчивости.

1. «Забыла вам показать, как я кукурузу в пятницу сварила. Хозяюшка»

2. «Сошел с поезда не на той станции. Нахожусь в глуши, без еды, моросит дождь, холодно, я голодный. А следующий поезд только через 7 часов»

«Дополнение: я попросил свою девушку приехать за мной, и спустя некоторое время она меня увезла из этой глуши».

3. «Хочу спасти хоть несколько деревьев, поэтому купил силиконовую „ватную палочку“... Угадайте, кто сейчас в больнице, так как другой конец палочки застрял у него в ухе?»

4. «Только что потерял свой AirPod»

5. «Так мой друг открывает упаковку с молоком»

6. «Чинил игрушку своего ребенка и не обратил внимания, куда стекал суперклей»

7. Вот как эти яйца положили в холодильник

8. Когда до конца не проснулся

9. «Как моя вторая половинка ест Pringles: она встряхивает упаковку, чтобы чипсы разломались, затем высыпает их в миску и ест ложкой»

10. «Мой душ протекал, поэтому я хотел посмотреть, смогу ли его починить. Вместо этого я его сломал»

11. «Как открывает коробку с мороженым моя 22-летняя сестра»

12. Нет ничего лучше для начала утра, чем уронить полную банку блесток

13. «Моя жена оставляет обертки от шоколадок прямо в миске»

14. «Я заснул, пока грелись макарошки с сыром»

15. «Я передвигала холодильник и сделала дырку в линолеуме»

16. «Я хотел пообедать за своим столом. Но перегрел тарелку, обжегся, уронил все на себя и разбросал еду по комнате, пока бежал к раковине»

17. «Вот как моя вторая половинка убирает столовые приборы»

18. «Жена пыталась почистить мою чугунную сковородку»

19. «Я случайно расплавил зубную щетку своего сына»

20. «Сколько лет меня будут преследовать неудачи из-за того, что я разбил 100-летнее зеркало начальника?»

21. «Ну почему я такая неуклюжая?»

22. «Я варила яйцо и забыла выключить плиту»

Бонус: несколько историй, которые произошли из-за человеческой невнимательности и забывчивости

Работаю в салоне красоты. На окрашивании сидела клиентка. Внезапно она вскрикнула, вскочила и убежала куда-то прямо в пеньюаре и с краской на волосах. Потом вернулась. Спрашиваю, что случилось. Оказывается, перед тем как к нам прийти, она захватила мусор, чтобы по дороге выкинуть. Выкинула и мусор, и свою сумку, а там все: ключи от дома, от машины, документы, права, телефон, деньги. Вся жизнь, в общем. Восстанавливала потом. © Ольга Чернышова / AdMe.ru

Поехала во Владивосток за машиной, заодно решила в Китай заглянуть. Перед этим в офисе сделала копию загранпаспорта — на всякий случай, как советуют. По приезде поехала оформляться в агентство и обнаружила, что у меня с собой только копия паспорта, оригинал остался под крышкой принтера в офисе. © Marilena Stepanova / Facebook