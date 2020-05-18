20+ человек, которые столкнулись с вопиющими стереотипами
Все знают, что девочки обожают кукол, свадьбы должны быть помпезными, а белорусы просто без ума от картошки. Но что, если все это — неправда и где-то в мире даже есть мужчина, который запросто сможет выпить кофе из розового стаканчика? А ведь действительно, такой существует, и в нашей подборке вы найдете тому доказательство.
Мы в AdMe.ru уверены, что в современном обществе не должно быть места стереотипам. И нам кажется, что юмор — хорошее оружие для борьбы с ними.
«Как меня представляют девушки, когда я говорю им, что мой рост меньше 180 см»
Потому что дальние тетушки всегда знают, как надо
Судя по многим фильмам, именно так выглядит машина для тех, кто не в ладах с законом
«Нет, это не тот белый фургон, который вы видели скрывающимся с места преступления».
Когда ты готов к самым серьезным мерам борьбы с гендерными стереотипами
Просто обычная свадьба в Канаде
«Я готовилась к экзамену, и тут пришел этот парень. Повел себя как типичный кот. К слову, он даже не мой»
«Мне 39, и я разведен. Сегодня я заглянул в свой холодильник и понял, что некоторые стереотипы о холостяках — правда»
Гугл, и ты туда же?
«Кто-то оставил половинку багета на автобусной остановке в Париже»
Кто сказал, что мужчины не страдают от гендерных стереотипов?
«Говорят, у нас в Казахстане одни юрты и мы на лошадях ездим. Это фото сделала моя подруга. Мы живем в столице»
«Люди думают, что эти собаки опасны, и поэтому их боятся. Это фото моего пса с кроличьими ушками призвано разрушить все стереотипы»
Никого нельзя судить просто по внешнему виду. Никого
«Я австралиец, и я устал от всех этих стереотипов о своей стране. Я просто живу своей жизнью, точно так же, как и каждый из вас»
Как описать Чехию одной картинкой?
«Судя по моей ванной комнате, некоторые стереотипы о мужчинах и женщинах — правда»
«Сторона моей жены». «Моя сторона».
Если ты живешь в Москве, каждая минута на счету
«Стараюсь избегать гендерных стереотипов в воспитании, поэтому купил дочке и куклы, и машинки. И вот что произошло потом»
Автобусные остановки в Санкт-Петербурге просто не могут выглядеть по-другому
Ходят слухи, что так у владельцев BMW выглядят поворотники в автомобиле
А что вы знаете о белорусах?
К 40 годам это может произойти с каждым. И неважно, какого вы пола
Какие стереотипы вы считаете самыми раздражающими и вредными?