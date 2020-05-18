20+ человек, которые столкнулись с вопиющими стереотипами

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Все знают, что девочки обожают кукол, свадьбы должны быть помпезными, а белорусы просто без ума от картошки. Но что, если все это — неправда и где-то в мире даже есть мужчина, который запросто сможет выпить кофе из розового стаканчика? А ведь действительно, такой существует, и в нашей подборке вы найдете тому доказательство.

Мы в AdMe.ru уверены, что в современном обществе не должно быть места стереотипам. И нам кажется, что юмор — хорошее оружие для борьбы с ними.

«Как меня представляют девушки, когда я говорю им, что мой рост меньше 180 см»

Потому что дальние тетушки всегда знают, как надо

Судя по многим фильмам, именно так выглядит машина для тех, кто не в ладах с законом

«Нет, это не тот белый фургон, который вы видели скрывающимся с места преступления».

Когда ты готов к самым серьезным мерам борьбы с гендерными стереотипами

Просто обычная свадьба в Канаде

«Я готовилась к экзамену, и тут пришел этот парень. Повел себя как типичный кот. К слову, он даже не мой»

«Мне 39, и я разведен. Сегодня я заглянул в свой холодильник и понял, что некоторые стереотипы о холостяках — правда»

Гугл, и ты туда же?

«Кто-то оставил половинку багета на автобусной остановке в Париже»

Кто сказал, что мужчины не страдают от гендерных стереотипов?

«Говорят, у нас в Казахстане одни юрты и мы на лошадях ездим. Это фото сделала моя подруга. Мы живем в столице»

«Люди думают, что эти собаки опасны, и поэтому их боятся. Это фото моего пса с кроличьими ушками призвано разрушить все стереотипы»

Никого нельзя судить просто по внешнему виду. Никого

«Я австралиец, и я устал от всех этих стереотипов о своей стране. Я просто живу своей жизнью, точно так же, как и каждый из вас»

Как описать Чехию одной картинкой?

«Судя по моей ванной комнате, некоторые стереотипы о мужчинах и женщинах — правда»

«Сторона моей жены». «Моя сторона».

Если ты живешь в Москве, каждая минута на счету

«Стараюсь избегать гендерных стереотипов в воспитании, поэтому купил дочке и куклы, и машинки. И вот что произошло потом»

Автобусные остановки в Санкт-Петербурге просто не могут выглядеть по-другому

Ходят слухи, что так у владельцев BMW выглядят поворотники в автомобиле

А что вы знаете о белорусах?

К 40 годам это может произойти с каждым. И неважно, какого вы пола