20+ доказательств того, что разрыв шаблона может случиться с кем угодно и в любой момент
Многие люди мыслят стереотипно. Принято считать, что девочки обязаны любить сказочных принцесс, парни — превращать свое жилье в грязную берлогу, а неформал в татуировках не может быть крутым педагогом. Однако тем, кто привык с первого взгляда навешивать на всех ярлыки, жизнь зачастую преподносит сюрпризы и их представления об окружающих рушатся напрочь.
Мы в AdMe.ru считаем, что стоит постоянно расширять свой кругозор и не судить о людях по внешнему виду. А истории пользователей сети говорят о том, что разрыв шаблона может случиться с кем угодно и в любой момент.
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1980 год, поступила в Ташкентский институт. После экзаменов всех собрали в актовом зале и лучших стали вызывать по одному, чтобы слова напутственные сказать. Подошла моя очередь. Препод читает: «Черкезова Марал Гельдыевна». Я встаю. Он говорит: «Садитесь, девушка». Я села. Он опять читает мое имя, я опять встаю. Препод уже раздраженно: «Девушка, садитесь, я не вас зову». Зал уже начал бурлить понемногу. Я растерялась и опять села. Когда я встала в третий раз, зал уже хохотал в голос. Он же ожидал увидеть темненькую девушку в туркменском длинном платье и обязательном платке на голове. А встает белокожая и светловолосая в европейской одежде. Вообще из-за разницы моего имени и внешности у меня было много смешных моментов. © Maral Cherkezova / Facebook
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Наша физичка на девочек вообще забила, мол, школу окончите и все замуж повыходите — какой толк вас учить? Исправлять оценки, отвечать на уроках и ходить на курсы, разумеется, можно было только мальчикам. Очень она удивилась, когда узнала, что 5 девчонок из класса таки поступили в политех. А ее обожаемый Димочка самый первый женился и в свои 19 возился с беременной супругой. Смешно, но факт. © girlberg / AdMe
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Знакомая работала в международной компании во Франции, где познакомилась с немкой. Та спросила ее, откуда она родом, и знакомая ответила, что из Новосибирска. Для немки это было моральным потрясением! Она не могла поверить, что такой город на самом деле существует. Оказалось, что, когда она плохо вела себя в детстве, родители всегда ей говорили, что отправят ее в Новосибирск. И в ее голове сложилась картинка, что ад и Новосибирск — это одно и то же! © podkayneofmarss / Pikabu
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Было это в тот далекий год, когда сотовые с голубой подсветкой и полифонией считались шиком. Перестал заряжаться мой телефон. Идем в сервис. На ресепшене сидит красотуля в белой блузочке, с прической и макияжем. Объясняю, что догадываюсь, в чем поломка, и прошу позвать мастера, чтобы с ним все обсудить. Девушка молча встает со стула, и у нее прямо поверх мини-юбки оказывается надет пояс с инструментами. Мхатовская пауза. Не растерявшись, отвесил ей комплимент о сочетании внешности, ума и прямых рук. © aTbl4er / Pikabu
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Я медсестра. Как-то послали меня на помощь в другое отделение на ночную смену. В 6 утра открывается дверь в палату интенсивной терапии, входит мужик: лохматый, борода как куст боярышника, в руках кефир, на ногах сандалии. Я ему: «Ты кто такой? Чего ломишься с утра пораньше?» Сама тихо вспоминаю, как охрану позвать. А он испуганно так: «Я тут заведующий отделением». © Noa Shpoliansky / Facebook
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Как-то заехал в «Евросеть» положить деньги на карту. Пока девочка вбивала данные в компьютер, в салон зашел мужик, обвел комнату глазами и спросил:
— Девушка, а кроме вас есть еще кто-нибудь на рабочем месте?
— Нет, в данный момент никого. А чем я вас не устраиваю?
— Да вы меня всем устраиваете, просто мне надо интернет настроить на телефоне, а тут парень нужен.
Вот они, гендерные стереотипы! © quaterback / Pikabu
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Я из Челябинска, дело было в 2008 году примерно. Приехали партнеры из Орска, девушки. В Челябинске первый раз. Говорят: «О, ничего тут у вас: дороги, машины ездят, дома». Спрашиваю: «А вы что думали?» Они: «Ну, заводы, Дулин, Михалыч...» © Елена Карпенко / Facebook
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Я мужчина. Люди считают, что у меня ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство) только потому, что в моей квартире чистота. Со временем до меня дошло: таким образом они просто хотят оправдать бардак в своем жилье, которое выглядит так, будто в прошлые выходные в нем был цирк с конями. Я не люблю спотыкаться о вещи на полу, ненавижу крошки на столе и пятна возле туалета. Убирать за собой действительно не так уж и сложно. © notalentnodirection / Reddit
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Пока работала в институте, красила волосы в темный цвет. Потом перекрасилась в блондинку. Теперь, когда прихожу в какую-нибудь организацию, со мной разговаривают, как с глупенькой. Ребята, цвет моих волос не влияет на мой интеллект (скорее на ваш, если вы так думаете). © Лариса Дудникова / Facebook
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Когда мне было 12 лет, я покрасила волосы в ярко-малиновый цвет, который был мне к лицу и, естественно, выделял меня из общей массы детей. Мама была не против таких изменений. Один раз, проходя мимо площадки, где тусили мои сверстники, я услышала кучу неприятных фраз в свой адрес. Ладно, должна привыкнуть. Но в каком же я была шоке, когда соседка лет 70, заметив цвет моих волос, взяла и похвалила их. Сказала, что мне очень идет, что я выгляжу классно. Тогда я поняла — долой стереотипы! © «Подслушано» / VK
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Как же бесят люди, которые навязывают стереотипы другим. Моя 7-летняя дочь пошла выбирать ролики. Она обожает «Черепашек-ниндзя» и хотела коньки с их изображением. Продавщица несколько минут пыталась ее переубедить, что это только для мальчиков, а девочке нужны ролики с принцессами. Не хотела даже давать их мерить! Дочка начала стесняться своего выбора. Я не выдержала и наорала на продавщицу. Пошли в другой магазин, купили ролики с черепашками. © «Подслушано» / VK
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Работал преподавателем в начальной и средней школе. Стандарты для педагогов-мужчин совсем не такие, как для женщин. Учительница может обнять ребенка или посадить его к себе на колени не задумываясь. Если бы это сделал педагог-мужчина, о нем подумали бы что-то не то. Если я замечаю, что юбка ученицы слишком короткая или на девочке слишком много макияжа, я не могу сказать ей прямо об этом. Мне нужно попросить одну из моих коллег-женщин поговорить со школьницей. При этом учительницам ни разу не приходилось просить меня обсудить что-то со школьниками мужского пола. © Matthew Bates / Quora
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Я когда-то в школе работала. Новый класс, школьникам по 17–18 лет. После звонка (естественно) пружинящей походкой зашел ученик: спортивный костюм, бритая голова... «Ну, — думаю, — все, закончены мои уроки. У меня всегда были проблемы с дисциплиной. Сейчас этот гопник мне тут устроит...» А это оказался прекрасный интеллигентный мальчик, великолепно знающий мой предмет. © Зоя Кляйстер / Facebook
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Работала в ВИП-стоматологии. Приходит женщина, вся красная и опухшая, в грязной куртке и таких же кроссовках. Девочка на ресепшене вежливо предлагает обратиться в другую клинику. Женщина, устав сопротивляться, зовет управляющего. Пришла я, отвела на осмотр, к своему стыду, тоже неохотно. Она сделала зубы на стоимость иномарки. Оказалось, эта дама после инъекций красоты во дворе мыла машину, поскользнулась, упала и в итоге выбила 2 зуба. © Anna Spashka / AdMe
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Познакомилась как-то с мужчиной по интернету. Пригласил в кафе, выбираем блюда. Он говорит с сарказмом: «Наверное, хочешь салат „Цезарь“ и фреш?» Дальше весь вечер спорили по поводу стереотипов насчет девушек. Он уверен, что все мы дружно наращиваем ногти и ресницы, едим и пьем одно и то же, усиленно качаем пятую точку и требуем в подарок шубы. Сидела и обалдевала... Ничего наращенного, не гламурная фифа, хорошими формами природа наградила. Почему так-то?! Больше не виделись, хоть и приглашал. © «Подслушано» / VK
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Когда я трудился на стойке регистрации и отвечал на звонки, люди не хотели разговаривать со мной, потому что считается, что это женская работа — назначать встречи и «сидеть на телефоне». Они были уверены, что мое дело — тяжелый физический труд и я просто кого-то заменяю, и ждали, пока их проблемы решит женщина. Моей начальнице надоело, что я переадресовываю звонки ей, ведь отвечать на них — моя работа. © SteveHolt12 / Reddit
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Мне очень хочется, чтобы исчез стереотип о том, что мужчина должен быть кормильцем в семье. Мы с мужем до появления ребенка зарабатывали одинаково. Когда родился наш сын, я уволилась с работы и просидела дома 7 лет, пока муж нас обеспечивал. Потом у меня появилась возможность вернуться на работу, а у него — остаться дома, поэтому мы поменялись местами. Теперь я тружусь на работе своей мечты, которая обеспечивает нас и позволяет проводить время всей семьей. Ни разу, когда я была домохозяйкой, никто не подкалывал меня за то, что я не работаю, однако моего мужа постоянно стыдят за то, что он «сидит на моей шее». Первый вопрос, который люди задают при встрече с нами: чем он зарабатывает на жизнь? Как будто карьера важнее самих людей! © pleasantlyexhausted / Reddit
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Я бразилец, живу в США. Все всегда удивляются, когда я показываю им, что город, из которого я родом, — это не просто тропические леса и карнавал круглый год. Мы не дикари. © Thomas Schleder / Quora
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Моего отца считают бедняком. Папа гордится тем, что они с мамой могут жить в Канаде на всего чуть более $ 14 тыс. в год (притом что только налоги за дом составляют $ 7 тыс.). Его одежда стара и изношена, а дом отапливается дровами. Будучи в юности бедным иммигрантом, он научился жить без излишеств и до сих пор так живет. Он носит старую грязную одежду, потому что в свои 80 отец все еще работает и больше, чем 99 % из нас! Папа любит природу, занимается огородом, ловит рыбу, сам рубит дрова — ему это нравится. При этом он очень богатый человек и может позволить себе все, но его устраивает то, что есть. Ему повезло с инвестициями, но, чтобы быть удачливым, нужно соображать. Мы, его дети, никогда ни в чем не нуждались. Слыть скупым — это плохо? Не для меня. © Mike Andrews / Quora
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В 2004 году мы отдыхали в Евпатории. Однажды на пляж завалилась толпа цыган: шумно, громко, хаотично. Люди, отдыхавшие в это время на пляже, с недовольством начали быстренько сворачиваться. А я не начала, потому как сестра с дочкой и подруга с сыном в море плескались, а я одна свернуть 3 покрывала, 2 зонта, собрать 3 пляжные сумки и другие пожитки была не в состоянии... Так и осталась практически одна лежать среди шумных ромалэ. Рядом со мной расстелила покрывало одна цыганка, высыпала из торбы на него разные побрякушки, «запустила» в эти «богатства» детей, сама села рядышком со мной и тихонько так говорит: «Ты нас не бойся, мы не обидим. Мы сюда отдыхать, а не воровать приехали». Не знаю, шутила ли она, или серьезно говорила, но оставшиеся 5 дней отдыха мы спокойно шли на пляж, зная, что нас всегда будет ждать отличное место, занятое для нас нашими новыми знакомыми. Завидев нас, они кричали: «Эй, долго спите! Жизнь проспите!» Честно скажу, за все время не было ни на секунду страшно ни за себя, ни за свои вещи. © Luna / AdMe
А с какими стереотипами сталкивались вы и удалось ли вам их сломать?