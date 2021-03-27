20+ доказательств того, что разрыв шаблона может случиться с кем угодно и в любой момент

Моего отца считают бедняком. Папа гордится тем, что они с мамой могут жить в Канаде на всего чуть более $ 14 тыс. в год (притом что только налоги за дом составляют $ 7 тыс.). Его одежда стара и изношена, а дом отапливается дровами. Будучи в юности бедным иммигрантом, он научился жить без излишеств и до сих пор так живет. Он носит старую грязную одежду, потому что в свои 80 отец все еще работает и больше, чем 99 % из нас! Папа любит природу, занимается огородом, ловит рыбу, сам рубит дрова — ему это нравится. При этом он очень богатый человек и может позволить себе все, но его устраивает то, что есть. Ему повезло с инвестициями, но, чтобы быть удачливым, нужно соображать. Мы, его дети, никогда ни в чем не нуждались. Слыть скупым — это плохо? Не для меня. © Mike Andrews / Quora

В 2004 году мы отдыхали в Евпатории. Однажды на пляж завалилась толпа цыган: шумно, громко, хаотично. Люди, отдыхавшие в это время на пляже, с недовольством начали быстренько сворачиваться. А я не начала, потому как сестра с дочкой и подруга с сыном в море плескались, а я одна свернуть 3 покрывала, 2 зонта, собрать 3 пляжные сумки и другие пожитки была не в состоянии... Так и осталась практически одна лежать среди шумных ромалэ. Рядом со мной расстелила покрывало одна цыганка, высыпала из торбы на него разные побрякушки, «запустила» в эти «богатства» детей, сама села рядышком со мной и тихонько так говорит: «Ты нас не бойся, мы не обидим. Мы сюда отдыхать, а не воровать приехали». Не знаю, шутила ли она, или серьезно говорила, но оставшиеся 5 дней отдыха мы спокойно шли на пляж, зная, что нас всегда будет ждать отличное место, занятое для нас нашими новыми знакомыми. Завидев нас, они кричали: «Эй, долго спите! Жизнь проспите!» Честно скажу, за все время не было ни на секунду страшно ни за себя, ни за свои вещи. © Luna / AdMe