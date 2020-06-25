20+ человек, которые столкнулись с самыми толстыми намеками в своей жизни и не смогли молчать

Кому не хочется, чтобы близкие понимали его с полуслова? Однако о некоторых вещах трудно говорить напрямую, вот и приходится прибегать к намекам и применять творческий подход. Иногда подтекст оказывается так хитроумно завуалирован, что расшифровать его не в силах даже гении дедукции. А кому-то, кажется, просто не дано читать между строк, и ни один мастер-класс не поможет прокачать эти навыки.

Мы в AdMe.ru убедились в том, что самый верный способ быть услышанным — это обо всем говорить напрямую, ведь некоторые люди не способны понять не только намеки своих родных, но и знаки Вселенной.

1. «На днях помогал знакомой разбирать дома старый хлам. Когда я уже собрался уходить, она вручила мне с ехидной улыбкой эту книгу»

2. «Кажется, мне на что-то намекают»

3. Когда проблема закольцевалась

4. Немного пассивной агрессии от супермаркета

5. «Утром обнаружил вот такой намек. Больше года живем вместе, но более тонкие проходят как-то незаметно»

6. А счастье было так близко

7. Обращение к пожилому соседу, после которого в лифте еще полдня стоит ужасный запах

8. «Кажется, жена мне на что-то намекает»

9. «Завтрак решил напомнить мне, что часики-то тикают»

10. «Наверное, они хотят что-то до меня донести»

11. «Нашел в почтовом ящике. Когда собака остается дома одна, она может немного подвывать»

12. «Вот так жена пытается заставить меня бросить курить»

13. «Начальник задерживает зарплату почти на 3 недели. Нарисовала на доске в кабинете. Вдруг поможет»

14. Коротко о последствиях

15. Похоже, высшие силы намекают кое-кому, что пора вымыть посуду

16. Еще бы пару подсказок, и он бы догадался

17. «Кажется, жена пытается что-то мне сказать»

18. «Купил арбуз сорта „без косточек“. Шел и думал, что если он действительно без косточек, то без химии тут явно не обошлось. Разрезал арбуз, а он как бы намекает»

19. «Знакомая проверяла диплом на уникальность. У программы-антиплагиата оказалось свое мнение на его счет»

20. «Делаем ремонт. Обдирали старые обои и нашли вот это. Кажется, комната пытается что-то нам сказать»

21. «Вот такой листочек обнаружил сегодня у себя в кошельке. Девушки, делайте правильные намеки»

22. «Зашла я сегодня в отдел булочек...»