20+ человек, которые стойко переносили удары судьбы, но вот в этот раз было обидно

Наша жизнь строится из мгновений. Порой бывают ситуации, когда все идет из рук вон плохо, а незначительные вещи способны прямо-таки довести до крайней степени раздражения. Но кто бы ни пытался испортить вам настроение: люди, вещи, погодные условия, надо верить, что за черной полосой непременно наступает белая.

Мы все люди, и нам в AdMe.ru тоже не чужды провалы, от этого не застрахован никто. Герои нашей подборки собрались с силами, выплеснули негатив в интернет — и жить сразу стало веселее. А в качестве бонуса мы нашли пару ярких историй пользователей, которым ну просто до слез обидно.

1. «Что я просила и что получила. Обошлось в $ 150. И где справедливость?»

2. «Я только что узнал, что это не я... Мои родители взяли стоковую фотографию, и она стояла в рамке лет 10»

Хуже только то, что они любят его больше. © yukimarawins / Reddit

И по-прежнему присылают ему $ 5 на день рождения каждый год. © Youwillbe_Youwillbe / Reddit

3. «Шкаф решил, что пора сломаться и рухнуть именно в тот момент, когда я только установил новенькую стеклянную плиту»

4. «Сегодня каталась на лодке без солнцезащитного крема, и теперь у меня есть то, что я называю „нагрудник боли“»

5. «Вернулся на свое место после похода в туалет»

6. «Почистил плитку мойкой высокого давления»

7. «Это происходит только тогда, когда я уже зол»

8. «Мой нож сломался, когда я попыталась разрезать только что купленный арбуз, чтобы узнать, что он испорченный»

9. «Сегодня вышел на улицу, хотел ехать на работу, а кто-то украл мои колеса... Счастливого Рождества!»

10. «Домашнее задание на завтра: только одно упражнение»

11. «Надо вернуться в кровать, дальше будет только хуже»

12. «Зато доставка была бесплатной»

13. «Ребенок открыл коробку с идеально рассортированными бусинами вверх ногами»

14. «Мне сказали, что несколько коробок упало на складе»

15. Идеальный план на будущее

16. «Позор тому, кто завернул мне буррито»

17. «Жена сказала измерить дверной проем, но я ответил, что все двери одного размера»

18. «„Деревянная“ рукоятка моего ножа на самом деле просто стальная»

19. «Смотреть до конца»

20. «Пытался постирать подушки, а они взорвались, и теперь моя машинка забита липким сине-зеленым ворсом»

21. «Ужин, который мой муж готовил 3 часа»

22. «Моей собаке пришлось оставаться в машине, пока мы ехали на пароме»

23. «Сделал вчера пряничный домик. Пошел на обед и, вернувшись, обнаружил это. Счастливого 2020 года»

«А вот и виновник разрушения».

Бонус: истории пользователей

Вчера с женой и тещей ездили на дачу поливать грядки — «потому что жара +30». Пытался показать прогноз погоды с грозой и ливнем, не подействовало. Ну ладно, включил насос, наполнил бочки и 2 часа выслушивал, какой я лодырь, раз не бегаю с ними с лейкой в руках. Ровно в 9 вечера — ливень с грозой на целый час, все в потоках воды и лужах. Жена с тещей на чем свет стоит кроют непогоду, а мне обидно, что меня лодырем называли. А я ведь с прогнозом в руках предупреждал. © Zavlab100 / Pikabu

Первую встречу одноклассников было решено провести в достаточно дорогом ресторане. Когда на часах было 7 вечера, то 17 молодых людей уже сидели за столом. Все выбирали блюда повкуснее и напитки подешевле. В один момент ко мне повернулась девушка, которая мне нравилась еще с 5-го класса, и спросила: «А можешь попросить повара не добавлять кунжут в этот салат?» Да, в этот чудесный вечер я был на смене официантом, а одноклассники сели за стол в моей зоне. © wotislov / Pikabu

Нашему сыну на 3 годика бабушка с дедушкой подарили радиоуправляемый джип. Машина носилась по всей квартире, врезаясь во все углы и ножки мебели. Когда у джипа отвалились какие-то детали, я предложила мужу убрать пока машинку и отдать, когда подрастет. Муж довольно резко ответил: «Не трогай, пусть играет». И рассказал свою историю. Дядя работал на заводе КамАЗ. И у них был цех, который выпускал сувенирную продукцию — модельки КамАЗов. Копии настоящих большегрузов. Первую модельку дядя подарил на 7 лет. И дарил их на каждый день рождения. А когда дядя уезжал, мама отбирала машинку и ставила в сервант: «Не трогай, сломаешь. Вырастешь — отдам». Они так и стояли в серванте — 7 КамАЗов в ряд. Вернулся из армии — машинок нет. «Мать, а где КамАЗы?» А она: «Племяннику отдала, ты все равно с ними не играл». © guzel77 / Pikabu