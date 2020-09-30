20 человек, которые стараются изо всех сил, даже если делают что-то в первый раз

Мы продолжаем учиться чему-то новому и после того, как попрощались со школой и окончили университет. Кто-то осваивает новую профессию, кто-то просто пробует готовить новые блюда, кто-то открывает для себя искусство шитья или оригами. Чаще всего наши первые попытки — это не то, чем хочется хвастаться, тем более в интернете, но иногда именно такие работы восхищают других.

Мы в AdMe.ru считаем, что подобные фотоистории могут воодушевить кого-то на новые свершения, ведь в них чаще всего максимум искренности.

«Сделала „собачьи“ кексы на день рождения племянницы. Ей понравилось, надеюсь, в интернете их тоже посчитают милыми»

«Мой муж из тех, кто завяжет любой узел. Но у него не получалось заплетать волосы дочке. Сегодня нашла вот это. Похоже, он тренировался»

«Я только начала учиться шить одежду. Вот первый костюмчик, который я сделала сама»

«Закончили нашу новую веранду. Она не идеальна, но зато мы очень многому научились»

«Решил завести огород, и это было лучшим решением в жизни! Вот первый перец, который я вырастил сам»

«Решил учиться сварочному делу. Вот и первый результат»

«Сделал себе торт на день рождения. И да, это мой первый опыт»

«Я впервые попробовал сделать действительно крутое фото и вполне доволен результатом»

«Так скучаю по своему любимому бариста, что попробовал воссоздать латте-арт в виде мишки, который он обычно делал»

«Я — 13-летний мальчик, который в будущем станет архитектором. Это моя первая попытка нарисовать современное здание»

«Этим летом впервые попробовали себя в огородном деле. Вот наши помидорки!»

«В этом году я провожу День благодарения один. Обычно я не готовлю к празднику, но в этот раз решил попробовать»

«Начал учиться искусству оригами. Не самая вдохновляющая работа, но я очень доволен ею!»

Урожай удался

«Научился делать пирог из Taco Bell дома»

«Сын захотел, чтобы мы сделали декорации к Хеллоуину своими руками. Что ж, вот моя первая попытка»

«Впервые попробовала сделать такой пирог в виде Джека»

«Никогда раньше не делал ничего из дерева»

«Впервые сделала макароны и не облажалась! Все поиски идеальных рецептов и советов оправдали себя на 100 %»

«Решил попробовать себя в рисовании. Моя первая работа»