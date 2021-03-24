20 человек, которые стали жертвами собственной рассеянности и неаккуратности

Когда человек выполняет какие-либо действия на автомате, думая о чем-то другом, или же находится в этот момент уставшим или сонным, нередко случаются досадные промахи. К примеру, решил что-то взять из шкафа в соседней комнате, подходишь к нему и не помнишь, за чем подошел. Или же в спешке открываешь коробку с чем-то сыпучим, и все рассыпается, так как, оказывается, открыл ее не с той стороны.

Пользователи сети показали, какие нелепые ситуации произошли с ними из-за их рассеянности. Мы в AdMe.ru лишь хотим отметить, что в такие моменты не стоит расстраиваться, ведь без них жизнь была бы такой пресной.

«Мама приготовила мне вафли, но не знает, куда они делись. Затем она сделала еще одни. Я полезла за вилкой и увидела это»

«Я была так взволнована, когда получила свои заказанные колечки для цепочек, что открыла коробку вверх дном»

«Когда ставила мультиварку на плиту, случайно ею зацепила ручку и не заметила, как включила конфорку»

«Утром нарисовала паука, чтобы разыграть своего парня, и забыла об этом. А потом сама же и испугалась»

«Я включила не ту конфорку, когда хотела приготовить кофе»

«Случайно соскреб две буквы на подарочной карте. Она стоила $ 50»

«Уронила свой обед. Потратила весь перерыв, чтобы все убрать»

«Забыл сказать жене, что отключил питание розеток. Угадайте, кто остался без обеда»

«Во время снегопада мой сосед забыл поднять крышу на своей машине»

«Я случайно кинула в стирку кашемировый пиджак мужа. Муж для сравнения»

«Я должен был приготовить попкорн, а не отвлекаться на звонок по работе»

«Во время готовки заметил, что пицца выглядит странно. А потом меня осенило, что я забыл положить на нее сыр»

«Вчера вечером я пытался закрыть окно и случайно опрокинул свой телевизор»

«Лучшее, что может случиться, когда я опаздываю на работу»

«До конца не проснулся и случайно в кофе вместо корицы добавил тмин»

«Случайно разорвал мешок с собачьим кормом, когда высыпал его в контейнер»

«Живу в дождливой местности. Несколько недель не пользовалась машиной. Потом выяснила, что случайно оставила окно приоткрытым, и теперь все внутри выглядит вот так»

«Я сломала паста-машину за $ 300, случайно уронив в нее ложку»

Тот случай, когда нанес дезодорант только на одну подмышку, потому что отвлекся, а потом так и пошел на работу

«Мой сосед стирает белье»