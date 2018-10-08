20+ человек, которые способны создать меткую пародию на что угодно

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Для меткой пародии необходимо не только чувство юмора, но и талант подмечать сходства там, где их не видят другие. Герои нашей статьи смогли найти нечто общее между прищепкой и известным логотипом, туалетной бумагой и персонажем мультфильма, а обычную груду земли сумели сравнить со знаменитыми холмами с надписью «Голливуд».

AdMe.ru не перестает удивляться, на что способна убойная смесь человеческой фантазии, неожиданных ассоциаций и желания подшутить над чем-либо.

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А какая пародия больше всего запомнилась вам? Может, вам даже захотелось что-то повторить?