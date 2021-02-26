20 человек, которые способны создать филиал садового рая прямо на подоконнике

О том, что комнатные растения способны до неузнаваемости преобразить любой дом или квартиру, написано немало книг и даже специальных учебников. Оно и немудрено: цветочное разнообразие способно впечатлить любого начинающего садовода, который до начала своего хобби знал о существовании разве что алоэ и каланхоэ.

Мы в AdMe.ru на своем опыте знаем, что создание небольшой цветущей полянки под крышей родного дома зачастую превращается в увлекательное хобби с морем неожиданных открытий. А в бонусе вы найдете проращённое семечко манго, внешний вид которого впечатляет даже повидавших многое котиков.

«Подарили мне в начале весны красивую розу»

«Захотелось ее посадить в горшок, а поскольку я новичок в цветоводстве (первый год как домашние растения появились), спросила совета, как прикоренить розу, у свекрови. Она дала совет воткнуть стебель в картошку и посадить, что я и сделала. Но что-то пошло не так...»

«Вырастил ананас на своем подоконнике и собираюсь его наконец-то съесть!»

Прошел 1 год

«Мое авокадо, которое выросло из семечка, скоро уже достанет до потолка»

«Сегодня вечером состоялось торжественное чаепитие по поводу созревания лимончика! Вот таким он был перед тем, как попрощался со своим деревом»

«И показал лимончик лучший результат среди всех своих предшественников на весах — почти 0,5 кг!»

«Мама упорно выращивала „апельсин“. Цветы, плоды — все нормально. Вырос до размера мелкого мандарина, и у меня закрались сомнения»

«Живу отдельно, потому сомнения появились только на этом этапе. Долго ей доказывала, что это перец вырос, но она сажала апельсин, поэтому мои доводы, что висит перец, не принимались. Через пару дней позвонила и признала, что, возможно, это может быть и перец».

«Мои свекры на подоконнике вырастили ананас из хвостика фрукта, привезенного из Таиланда»

«1,5 года рос, и 4 месяца зрел сам плод. Буквально пару дней назад мы его срезали и съели. На вкус был отменный».

«Моя девушка невероятно горда своим садиком в квартире»

«Эта веточка выросла до таких вот размеров за лето. Чувствую себя гордой матерью цветов»

Первый урожай перцев хабанеро, выращенных на подоконнике

«Садик в доме? У меня уже джунгли получаются...»

«Родители моей девушки вырастили вот такое фиговое дерево»

«Вот так выглядит 5-летний авокадо, который пережил аж 3 переезда»

«Полноценный член семьи уже больше 50 лет»

«Мой 9-летний лимончик, который я вырастил из семечка»

«Арбуз на балконе. Итог»

«К моему удивлению, арбуз оказался очень даже спелым, кожура тонкая, мякоть сахарная. Своим опытом доволен».

«Вот такой подарок мне сделал мой начальник»

«Дворик моей мамы полностью покрыт виноградом»

«Как же я люблю весну! И да, запах в моей комнате просто невероятный!»

Что-то вроде ванны в джунглях

Бонус: то самое проращенное семечко манго, от которого в ужасе даже коты