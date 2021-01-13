20 человек, которые превращают в маленький шедевр все, к чему прикасаются

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Кажется, некоторые люди появляются на свет с золотыми руками. А как иначе можно объяснить тот факт, что умельцы умудряются создавать из подручных материалов настолько реалистичные вещи, что только диву даешься? Когда цветок из фарфора невозможно отличить от настоящего, а овощи из глины так и тянет попробовать на зуб — это дорогого стоит.

Мы в AdMe.ru искренне любим людей, которые умеют творить нечто нетривиальное, поэтому нашли на просторах сети мастеров, чьи работы впечатлили нас своей реалистичностью.

«Делаю рыб из полимерной глины. Это лучшая оценка моей работы»

«Решила приблизить весну... Перед вами пионы, слепленные из „холодного фарфора“»

«Слева — моя самая первая птичка, которую я сваляла 3 года назад. Справа — фото одной из последних работ. Это деревенская ласточка»

Джокер Хита Леджера из ниток и гвоздей

«Дочка попросила у Санты „темно-синий кукольный домик с белой отделкой“. Пытался убедить ее „заказать“ что-то другое. Не получилось. Пришлось делать. Масштаб 1:24»

«Моя мама уволилась с работы, потому что страстно мечтала заниматься керамикой. Вот ее душевные поделки»

«Тетя Нина идет из магазина. Дерево, акрил»

Ты мою свекровь бывшую состряпал! © IncedoPerIgnes / Pikabu

«Для художественной выставки я сделала павлина в натуральную величину из металлического хлама, лома и вещей с барахолки»

«Я потратила менее $ 50 на материалы, из которых около $ 30 ушло только на глазки и бусинки на хвосте. В основном я использовала проволоку, ложки, шумовки, а голову птицы сделала из соусницы».

«Я стеклодув. Делаю сувениры, цветы, бусы, тематические подарки из стекла»

«Реалистичная скульптура питона в натуральную величину. Я вылепил ее из глины и раскрасил акриловыми красками»

«Я сделала мыло, которое выглядит и пахнет как чизкейк»

«Я овощелеп. Леплю для малышей миниатюрные овощи и фрукты из полимерной глины»

«Эмма Уотсон шариковой ручкой. Мне 16, рисую с детского садика»

«Сделал игрушечную кухню для своих детей из кленовой фанеры, ореха и дуба»

«Мои авторские куклы»

«В этом году много работаю над ягодами из полимерной глины. Вот так — горкой в пиале — малина смотрится почти живой»

«Левая часть — это вышивка, правая — фотография питомца»

«На 8-летие ребенка приготовила вот такой торт. У него был праздник в стиле LEGO»

«Это эскимо на палочке сделано из двух сортов дерева: клен и грецкий орех»

«Я нарисовал свою черную немецкую овчарку. Рисунок выполнен мягкими пастелями и пастельными карандашами. Надеюсь, вам понравится»