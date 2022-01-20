20+ человек, которые создали свой уголок рая на земле. И теперь их оттуда калачом не выманишь
У каждого человека свое представление о домашнем уюте. Одним для того, чтобы почувствовать себя комфортно, нужны мягкие ткани и приглушенные цвета, другим — обилие растительности, третьим — много дневного света. Некоторым людям все же удается учесть все свои желания и найти или обустроить место, которое просто не хочется покидать.
Мы в AdMe.ru любим рассматривать уютные дома и квартиры, ведь созерцание чужих дизайнерских решений порождает множество идей для обновления собственного жилья. Возможно, вам тоже захочется реализовать парочку задумок у себя дома.
«Моя хижина в горах Калифорнии»
- Женись на мне! © BastaDeLlamarmeAsi / Reddit
«Самое уютное место в моем доме»
«2 года спустя мы все же закончили ремонт кухни»
За окном сегодня —30 °C, а внутри тепло
Время наполнить ванну и насладиться снегом за окном
«Моя спальня, она же домашний офис»
Все в этой комнате куплено с рук, даже собака
«Обустроили детскую к рождению малыша»
«Уголок для чтения в моем кабинете»
«Только что развелся с женой, которая ни разу за 9 лет не сказала, что любит меня. Теперь это моя комната»
«Мне приспичило покрасить кухню в черный цвет»
- Звучит кошмарно, а выглядит потрясающе! © theinspectorst / Reddit
«Хотела показать вам мамину оранжерею и уголок для чтения»
«Гостиная в доме бабушки и дедушки»
«Ванная комната моих родителей»
«Самая уютная комната в моем доме — спальня»
«Сделали с мужем ремонт на лоджии. Как видно невооруженным глазом, я немного больна цветочками. И фактически вся лоджия принадлежит им»
«Это место отдыха моей души».
«Так выглядит наш кофейный уголок в горах этим дождливым утром»
«Очень горжусь своей уютной детской комнатой»
«Мой солнечный кусочек рая»
«Отремонтировал свою крошечную спальню в Нью-Йорке»
«Наша гостиная особенно уютна в момент захода солнца»
«Наше маленькое уютное преображение»
- Вы рискнули, и получилось здорово! © DocMeow3 / Reddit
В каком из этих жилищ вы с удовольствием провели бы несколько дней?
Фото на превью Ku.Ko / Pikabu
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