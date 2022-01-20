20+ человек, которые создали свой уголок рая на земле. И теперь их оттуда калачом не выманишь

У каждого человека свое представление о домашнем уюте. Одним для того, чтобы почувствовать себя комфортно, нужны мягкие ткани и приглушенные цвета, другим — обилие растительности, третьим — много дневного света. Некоторым людям все же удается учесть все свои желания и найти или обустроить место, которое просто не хочется покидать.

Мы в AdMe.ru любим рассматривать уютные дома и квартиры, ведь созерцание чужих дизайнерских решений порождает множество идей для обновления собственного жилья. Возможно, вам тоже захочется реализовать парочку задумок у себя дома.

«Моя хижина в горах Калифорнии»

«Самое уютное место в моем доме»

«2 года спустя мы все же закончили ремонт кухни»

За окном сегодня —30 °C, а внутри тепло

Время наполнить ванну и насладиться снегом за окном

«Моя спальня, она же домашний офис»

Все в этой комнате куплено с рук, даже собака

«Обустроили детскую к рождению малыша»

«Уголок для чтения в моем кабинете»

«Только что развелся с женой, которая ни разу за 9 лет не сказала, что любит меня. Теперь это моя комната»

«Мне приспичило покрасить кухню в черный цвет»

Звучит кошмарно, а выглядит потрясающе! © theinspectorst / Reddit

«Хотела показать вам мамину оранжерею и уголок для чтения»

«Гостиная в доме бабушки и дедушки»

«Ванная комната моих родителей»

«Самая уютная комната в моем доме — спальня»

«Сделали с мужем ремонт на лоджии. Как видно невооруженным глазом, я немного больна цветочками. И фактически вся лоджия принадлежит им»

«Это место отдыха моей души».

«Так выглядит наш кофейный уголок в горах этим дождливым утром»

«Очень горжусь своей уютной детской комнатой»

«Мой солнечный кусочек рая»

«Отремонтировал свою крошечную спальню в Нью-Йорке»

«Наша гостиная особенно уютна в момент захода солнца»

«Наше маленькое уютное преображение»

Вы рискнули, и получилось здорово! © DocMeow3 / Reddit