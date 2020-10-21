20 человек, которые создали маленькие шедевры и не могли не похвастаться
Однажды 60-летняя уборщица Василиса, работающая в Национальной галерее в Праге, забыла убрать из зала тележку с моющими средствами. На следующий день та стала настоящей сенсацией: посетители решили, что это экспонат, точно отражающий время, в котором мы живем. Коллекционеры даже предложили за «произведение искусства» почти $ 1 000 000 в чешских кронах.
Мы в AdMe.ru никогда и не сомневались, что создать маленький шедевр способен любой из нас, порой даже сам того не ожидая. А пользователи соцсетей доказали, даже дырка на джинсах может стать чем-то восхитительным.
«Я сделала эту штуковину своему парню на день рождения»
«Вот таким образом выгорела моя черная футболка, годами пролежав засунутой в заднее сиденье машины»
«Обжег блин от винчестера горелкой, получилась такая картина»
«Я сшила себе и своей собаке одинаковые комбинезоны»
«Cлучайно нарисовал заснеженный лес стружкой от фрезера»
«Набирала ванну с бомбочкой и нечаянно сотворила шедевр в стиле Ван Гога»
«Я нарисовал Дамблдора на двери своего шкафа при помощи малярной ленты»
«—Я случайно ударил себя по очкам, и мое глазное яблоко оставило на стекле вот такой отпечаток.
— Как красиво! Похоже на Луну с облаками»
«Я вяжу персонажей фильмов ужасов в виде мишек. Это Пеннивайз из „Оно“»
«Моя жена выглядит так, будто идет по картине. Я сделал это фото на ее телефон»
«Пытался сделать пасхальное яйцо, но вместо этого, кажется, случайно создал крохотную Вселенную»
«Мой отец умудрился вырастить огурец в форме звезды»
«Я сделала букет из кексиков»
«Продавец в магазине посмотрел на меня как на чудака, когда я сфотографировал свою краску, прежде чем он ее размешал. А мне показалось, выглядит круто»
«Мне понадобилось 2 000 деталей и немного столярного клея, но я все-таки сделал Щелкунчика в натуральную величину. Он колет даже кокосы!»
«Я, сам того не ожидая, создал оптическую иллюзию. Все части расположены под углом 90 °»
«Я упала и порвала джинсы. И вот что мама сделала по моей просьбе. Теперь у меня есть свой паучок»
«Я уронил камеру, как только нажал на кнопку, чтобы сделать фото в парке. Результат мне понравился»
«Смешивала полимерную глину и случайно создала океан»
«— „Йорк Пикси“. Одна из моих любимых работ. Сшила из белого мохера, покрашена акриловыми красками.
— Да ну! Это же настоящая собака!»
А вам когда-нибудь приходилось создать маленький шедевр, который грех было не запечатлеть? Расскажите нам, а лучше поделитесь фото.
Фото на превью EmotionalEchidna / Reddit