20 человек, которые создали маленькие шедевры и не могли не похвастаться

Однажды 60-летняя уборщица Василиса, работающая в Национальной галерее в Праге, забыла убрать из зала тележку с моющими средствами. На следующий день та стала настоящей сенсацией: посетители решили, что это экспонат, точно отражающий время, в котором мы живем. Коллекционеры даже предложили за «произведение искусства» почти $ 1 000 000 в чешских кронах.

Мы в AdMe.ru никогда и не сомневались, что создать маленький шедевр способен любой из нас, порой даже сам того не ожидая. А пользователи соцсетей доказали, даже дырка на джинсах может стать чем-то восхитительным.

«Я сделала эту штуковину своему парню на день рождения»

«Вот таким образом выгорела моя черная футболка, годами пролежав засунутой в заднее сиденье машины»

«Обжег блин от винчестера горелкой, получилась такая картина»

«Я сшила себе и своей собаке одинаковые комбинезоны»

«Cлучайно нарисовал заснеженный лес стружкой от фрезера»

«Набирала ванну с бомбочкой и нечаянно сотворила шедевр в стиле Ван Гога»

«Я нарисовал Дамблдора на двери своего шкафа при помощи малярной ленты»

«—Я случайно ударил себя по очкам, и мое глазное яблоко оставило на стекле вот такой отпечаток.

— Как красиво! Похоже на Луну с облаками»

«Я вяжу персонажей фильмов ужасов в виде мишек. Это Пеннивайз из „Оно“»

«Моя жена выглядит так, будто идет по картине. Я сделал это фото на ее телефон»

«Пытался сделать пасхальное яйцо, но вместо этого, кажется, случайно создал крохотную Вселенную»

«Мой отец умудрился вырастить огурец в форме звезды»

«Я сделала букет из кексиков»

«Продавец в магазине посмотрел на меня как на чудака, когда я сфотографировал свою краску, прежде чем он ее размешал. А мне показалось, выглядит круто»

«Мне понадобилось 2 000 деталей и немного столярного клея, но я все-таки сделал Щелкунчика в натуральную величину. Он колет даже кокосы!»

«Я, сам того не ожидая, создал оптическую иллюзию. Все части расположены под углом 90 °»

«Я упала и порвала джинсы. И вот что мама сделала по моей просьбе. Теперь у меня есть свой паучок»

«Я уронил камеру, как только нажал на кнопку, чтобы сделать фото в парке. Результат мне понравился»

«Смешивала полимерную глину и случайно создала океан»

«— „Йорк Пикси“. Одна из моих любимых работ. Сшила из белого мохера, покрашена акриловыми красками. — Да ну! Это же настоящая собака!»