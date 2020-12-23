20 человек, которые собрались в ЗАГС, а попали в театр абсурда

Многие важные моменты в жизни людей так или иначе связаны с посещением ЗАГСа. Процедура получения свидетельства о браке или о рождении ребенка обычно не располагает к курьезным ситуациям, но иногда случаются и они. Поэтому для некоторых граждан визит в такое серьезное учреждение превращается в сплошную трагикомедию.

Мы в AdMe.ru с удовольствием перечитали множество историй о неординарных походах в ЗАГС, которые их авторы не смогут вычеркнуть из памяти, как бы ни старались. И наверняка у вас тоже найдется чем дополнить эту подборку.

Свадьба брата, официальная часть. Стоим мы все красивые, слушаем пламенную речь «Зои Ивановны» про любовь и взаимопонимание. И вот долгожданный вопрос: «Согласны ли вы?» Все замерли в ожидании, и тут брат задумчиво выдает: «Нет...» И после паузы: «Ну конечно, согласен!» Все бы хорошо, но в ЗАГСе его прикола не поняли, и регистрация была отменена в связи с отсутствием согласия жениха (не помогла даже взятка). Выволочку он получил знатную, до сих пор помнит! Свадьба состоялась через полгода. © «Подслушано» / Vk

У меня мама по паспорту Наташа. В далеких 60-х в глухой деревеньке такая же «глухая» сотрудница ЗАГСа знать не знала о всяких мудреных Натальях и Наталиях, так что записала ребенка, как просили, Наташей. И вроде бы ничего, но каждый второй представитель банков, отелей, железнодорожных и авиакасс, держа в руках мамин паспорт и внимательно читая имя Наташа, очень сосредоточенно спрашивает: «А вы Наталья или Наталия?» © blueblackwhite / Pikabu

У меня есть знакомый мужик, который 4 раза женился и 3 раза разводился, и все это с одной и той же женщиной. На 4-й раз им уже в ЗАГСе сказали, что, мол, еще раз придете разводиться, больше не поженим. © Dobronata / Pikabu

Мой тогда еще будущий муж после подачи заявления в ЗАГСе попал в коридор из тетенек, предлагающих всякие свадебные услуги, и впал явно в какой-то мозговой паралич. Он просто ретранслировал мне вопросы и предложения тетенек, даже не вдаваясь в их смысл. «У вас будут ленты у свидетелей?» — «У нас будут ленты у свидетелей?» «У вас будет прогулка?» — «У нас будет прогулка?» На вопросе «А нам нужны медали из камня змеевика?» я сломалась и заржала, распугав всех тетенек. Спрашиваю: «За героизм, что ли?» Мужа это немного вернуло в адекватность. А до того момента я ему могла что угодно втюхать. Повезло ему, что я была сторонницей идеи просто тихо расписаться. © RedFoxy / AdMe

У меня тоже дама из ЗАГСа отожгла. Когда мы заявление подавали, будущий муж без военника был. Оказалось, что тот нужен. Велели занести накануне свадьбы. Прихожу с военником сама, так как моего жениха отправили в командировку в область. А я на 7-м месяце беременности. Тетка на меня сурово так смотрит и говорит: «Без жениха расписывать не будем!» До сих пор угораем. © munemeya68 / Pikabu

Как-то торопились во дворец бракосочетаний на свадьбу знакомых. Забегаем в зал, за нами закрывают дверь и объявляют пару — совсем не ту, к которой мы пришли на свадьбу! Но деваться было уже некуда, пришлось сидеть всю церемонию, причем в первом ряду. Жених с невестой были, мягко говоря, удивлены. А наша парочка была следующей. Разумеется, мы остались и на церемонию с нашими друзьями, предварительно ответив на вопрос сотрудницы ЗАГСа: «У вас что, абонемент?» © «Подслушано» / Vk

На нашей свадьбе после обмена кольцами ансамбль радостно заиграл: «У моря, у синего моря сидел на песке дядя Боря...» Я много лет думала, что мне это показалось, а муж не помнил такие подробности. Сейчас пересмотрели запись, действительно так. Где логика при выборе торжественной музыки? Впрочем, нам это праздник не испортило. © Анастасия Лесникова / Facebook

У моего деда было много братьев и сестер. Жили в деревне они. Когда родился самый последний, родителям было не до ЗАГСа: то ли посевная, то ли урожай собирать надо было. Вручили мелкого старшему из детей, Ивану, и отправили регистрировать новорожденного. Иван пришел в ЗАГС, у него спрашивают: «Имя?» Он: «Иван!» Так и записали мелкого — Иваном. В итоге у деда моего было два брата Ивана — самый старший и самый младший. © 152851 / Pikabu

Я знал, что мужчины часто забывают дату свадьбы, поэтому внес дату и время бракосочетания в мобильный с ежегодным напоминанием, установив отметку «важное событие». Кто не в курсе, старые телефоны про важные события напоминали даже в выключенном состоянии... Все правильно, мое напоминание сработало в ЗАГСе, во время церемонии, и звуком напоминания было кукареканье петуха. © Dmytro / AdMe

Опаздывала на собственную свадьбу, стремглав летела в ЗАГС на крыльях любви. На групповом фото с родственниками я запечатлена на руках у жениха, вся сияющая. В платье, фате и в тапках. © «Подслушано» / Vk

1996 год. Родилась у меня дочь, и поехал я в ЗАГС оформлять свидетельство о рождении. Пока я рассказывал сотруднице, что имя Оксана пишется с буквой «О» в начале, а не с «А», к другой даме зашла пара лет 35–40 для подачи заявления на регистрацию брака. Они долго выбирали день, затем последовали стандартные вопросы о датах рождения, прописке и об имеющихся совместных детях. Мужчина стал перечислять: «Вася — 1990, Коля — 1991, Маша — 1992...» Женщина его перебивает и поправляет: «Маша — 1990, а Вася — 1992». Начинают спорить, а потом женщина говорит: «Да что мы спорим, сейчас все по документам проверим» — и достает пачку, нет, ПАЧКУ свидетельств о рождении (на мой взгляд, не меньше десятка). Вот что это было и какая нужда повела их под венец, спросить я, конечно, постеснялся. © walter156 / Pikabu

У мамы на работе был водитель с отчеством Вовкович. Потому что он был родом из чувашской деревни, и, когда его отец пришел регистрировать сына, его спросили: «Как тебя зовут?» Ну тот гордо и ответил: «Вовка». Так сын стал Вовковичем. © basilevsa / Pikabu

Моя коллега подавала заявления на регистрацию в два разных ЗАГСа с двумя парнями. Регистрация была в один день. Когда рассказала на работе, мы знатно обалдели. А девочка такая: «Ха! Прикольно же. Кто кольцо дороже подарит, за того и пойду!» Благо все это так и осталось на уровне заявлений, без покупок платьев, заказов ресторанов и прочего. Через неделю она рассорилась с обоими кавалерами. Да, с мозгами там туго было, как и с моральными принципами. Но ребята клевали. © Sobiratelistory / Pikabu

Моя подруга в 16 лет пошла получать паспорт и была в шоке. Оказывается, по паспорту ее зовут Ярислава, хотя всю жизнь звали Ярославой. Выяснилось, что после рождения папа пошел ее регистрировать, сказал паспортистке имя «Ярослава», а та уточнила:

— Ярослава или Ярислава?

— А что, есть такое имя — Ярислава?

— Да, меня так зовут.

— Ну давайте тогда Ярислава, в честь вас. © Renome / Pikabu

— Ярослава или Ярислава? — А что, есть такое имя — Ярислава? — Да, меня так зовут. — Ну давайте тогда Ярислава, в честь вас. © Renome / Pikabu У нас на свадьбе, когда девушка-регистратор в конце своей речи сказала: «А теперь поздравьте невесту!», мой свежеиспеченный муж повернулся ко мне и, сияя всеми зубами, выдал: «Поздравляю!» И даже сначала не понял, почему немногочисленные гости попадали со смеху. Потом объяснял, что женится он первый раз, ему сказали поздравить — он и поздравил. Мол, никто ж не говорил, что целовать надо. © Екатерина Салтыкова / AdMe

Моя бабушка родилась в 1938 году, назвали Евой. Когда пришла получать паспорт и ее спросили про полное имя, она сказала: «Ева, а какие еще могут быть варианты?» Оказалось, они есть. И стала она по паспорту Евгения. © Wassa / Pikabu

Дело было в ноябре. В одном населенном пункте Томской области была самая обыкновенная свадьба. Худо-бедно зарегистрировались и пошли праздновать. А через 3 дня стала невеста документы собирать в паспортный стол, открыла паспорта и обомлела. Штампы им поставили о разводе! Но, видимо, вовремя одумались и, зачеркнув ненужные штампы ручкой, поставили нужные. По закону паспорт с ошибкой или начерченным в нем «фигвамом» недействителен. Невеста, негодуя, немного поскандалила. Тетенька из ЗАГСа оплатила замену паспорта мужа, жена свой поменяла за собственный счет (так как все равно с новой фамилией ей бы пришлось это делать). Но извинений так и не поступило. Только фраза: «Ну вы же понимаете, что это программная ошибка?» А какая программная ошибка? Ты штамп рукой ставила! © IgUaNa.ANNA / Pikabu

Мы недавно поженились. Все подготовила, платье за месяц выбрала, с 4 утра собиралась у родителей. Вся такая красивая приехала в ЗАГС с диким опозданием (пробки были жуткие), жених в шоке, все такие счастливые, веселые вокруг. До регистрации считаные секунды, и тут я понимаю, что не взяла паспорт с собой. © Mussli / Pikabu

Меня называют Олей, а моего отца — Колей. Надо было видеть глаза моего жениха, когда мы пришли подавать заявление в ЗАГС и он узнал, что меня зовут Олимпия Аскольдовна. © «Подслушано» / Vk

Вчера в местном ЗАГСе зазвонил телефон.

— Я хотел бы жениться, но есть одно обстоятельство, о котором нужно сказать. У меня это в первый раз, поэтому я не знаю, какие нужны документы.

— Заходите, мы вам расскажем.

— Хорошо, зайду, но есть одно обстоятельство, о котором вам следует знать. Мне 72 года.

— У нас нет ограничений по возрасту.

— Отлично!

Через 5 минут энергичный старичок уже заходил в кабинет. Он улыбнулся и сказал:

— Здравствуйте. Есть одно обстоятельство, о котором мне хотелось рассказать. Мы с моей Машей живем вместе уже 40 лет, я вообще не хотел жениться, она настояла. Поэтому давайте рассказывайте, что мне надо сделать. © smile2 / Pikabu