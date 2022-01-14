20+ человек, которые собрали волю в кулак и смогли отправить лишние килограммы в нокаут

Те, кто хоть раз пытался похудеть, не понаслышке знают, как это непросто сделать. Ведь вокруг столько вкусненьких соблазнов, а еще не всегда хватает физических и моральных сил уделять время спорту. Но главное — поставить себе четкую цель и упорно к ней стремиться. И герои нашей статьи доказали, что только так можно добиться желаемых результатов.

Мы в AdMe.ru считаем, что многие из нас после новогодних праздников немного поднабрали лишнего веса. И чтобы поскорее заняться собой, в качестве мотивации предлагаем всем вместе посмотреть эти фото «до и после».

1. «Было 158 кг, а стало 116 кг. Это результат за 21 месяц. Я очень горжусь собой»

2. «Лицо, которое я получил за 4 года работы над собой. Сейчас я вообще не могу узнать прежнего себя. Было 274 кг, а стало 149 кг»

3. «Здесь одно и то же место и та же одежда, но явно другая линия подбородка. Было 90 кг, а стало 63 кг»

4. «Позади меня целая жизнь, полная болезненного ожирения и изнурительного страха за жизнь. Весил 149 кг, а теперь — 77 кг»

5. «До сих пор не верю, что это была я. Рада, что зашла так далеко, но мне еще есть над чем работать. Было 90 кг, а стало 66 кг»

6. «Было 149 кг, а стало 89 кг. Я выгляжу по-другому. Хотя, возможно, все дело в новых очках»

7. «Спустя 11 месяцев юбка сидит на мне идеально. Было 87 кг, а стало 63 кг»

«В начале года я специально купила эту юбку в качестве мотивации. Тогда я еле натянула ее, не говоря уже о том, чтобы застегнуть молнию».

8. «Моему мозгу все еще трудно осознать, что я выгляжу уже не так, как на левой фотографии. Было 88 кг, а стало 58 кг»

9. «Было 149 кг, а стало 88 кг. Решил изменить свою жизнь, и впервые за 17 лет мой вес меньше 90 кг»

10. «Лучший рождественский подарок, который я смогла себе подарить. Было 160 кг, а стало 64 кг»

11. «Было 170 кг, а стало 90 кг. За год потерял почти половину своего веса»

12. «Весила 132 кг, а сейчас 73 кг. Добилась этого результата за 8 месяцев»

13. «Весила 122 кг, скинула до 63 кг. Решение похудеть было лучшим в моей жизни»

«Раньше я пряталась за какими-то предметами, чтобы люди не видели, насколько я большая. А теперь моя уверенность в себе с каждым днем повышается. У меня больше нет высокого давления, апноэ и постоянных отеков».

14. «Было 119 кг, а стало 62 кг. Украшение на шее то же»

15. «Образ, который я видела на фотографиях раньше, не соответствовал образу себя в моей голове, и я захотела его изменить. Было 120 кг, а стало 81 кг»

16. «Если я смогла это сделать, то и вы сможете. Было 136 кг, а стало 80 кг»

17. «Победа, которую я недавно заметила, это уверенность при примерке новой одежды. Было 95 кг, а стало 63 кг»

18. «Мне так нравился этот свитер, что я купила новый, чтобы носить его в моем новом весе. Было 116 кг, а стало 67 кг»

19. «Нет ничего лучше, чем просматривать свои старые фото, которые напоминают, насколько далеко вы продвинулись»

20. «Разница в весе составляет 41 кг»

21. «Весила 129 кг, но благодаря диете скинула до 55 кг»

22. «Было 104 кг, стало 84 кг. Удивительно, что разница в весе заметно отразилась на моем лице»