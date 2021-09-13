20+ королей огорода, которые просто обязаны были похвастаться своим шикарным урожаем

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Каждому, кто хоть раз в жизни сажал семечко в землю, знакомы переживания о судьбе будущего урожая. И уж если он оправдывает или даже превосходит ожидания, то совершенно непростительно не похвастаться выращенными плодами.

Мы в AdMe.ru очень радуемся успехам садоводов, сумевших добиться внушительных результатов.

«Или этого монстра сорву я, или он сам начнет охоту на меня»

«Моя кукуруза сорта Glass Gem. Должен сказать, что я очень доволен цветами»

«Сегодняшний урожай. Возможно, я посадил слишком много перца...»

«В этом сезоне я выкопал 10 кг лука. Должно быть, мои глаза будут сильно слезиться в 2022 году»

Каба... А, нет, просто огурцы

«Вот такой урожай собрал у себя на даче. Виноград сорта „изабелла“. И да, это Сибирь»

«Представляю лучшую морковь, которую я когда-либо выращивал»

«Покупайте хороший посевной материал, говорили они, картошка из магазина не прорастает, говорили они... Это один куст из 15. Мне страшно»

Гигантская свекла! Истинное сердце сада

Посадите тыквы, говорили они...

Дары садовые

«Еженедельный сбор урожая из моего маленького домашнего сада... Всегда заставляет меня улыбаться»

«Потрясающий куст гортензии моей бабушки, которым она так гордится»

«Урожай, собранный за один день... Возможно, мы охладеем к томатам в следующем году!»

«Сегодня жена на даче убирает свеклу. Прислала фотку»

«Первое манго с дерева, которое было выращено из семян»

Тыквенный урожай

Урожай королька с одного деревца в саду

«А мне говорят, что из семян ничего не получится. Как бы не так!»

«Первая в моей жизни тыква! 8,4 кг»

«Вот такая помидорка выросла в огороде наших родителей. Они гордятся своим урожаем, а мы ими!»