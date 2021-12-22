20+ человек, которые собирают крайне любопытные коллекции и очень ими гордятся

Кажется, тяга к коллекционированию у людей в крови. Ведь многие из нас уже в детстве начинают собирать наклейки или машинки, а повзрослев, переходят на марки и статуэтки, привезенные из-за рубежа. Но это все банально. Среди нас есть такие люди, чьи коллекции не похожи ни на какие другие.

Их показали пользователи интернета. И мы в AdMe.ru после просмотра этих фотографий тоже загорелись хоть что-нибудь собрать.

1. «Дочке 9 лет. Меняли мебель в ее комнате и обнаружили такой вот склад в старом диване. Говорит, собирает свои старые зубные щетки примерно с пяти лет»

2. Старинные броши и булавки в виде цикад

3. «Мои старинные призраки»

4. Стеклянные куры в гнездах

5. Коллекция урановой посуды

6. «Моя сестра собирает наклейки от бананов»

7. «Мои розовые калькуляторы»

8. «Kоллекция, какой вы, вероятно, никогда раньше не видели. Я собираю кнопки лифта!»

9. «Моя коллекция игральных кубиков»

10. «Одна из самых крутых вещей из тех, что я видел. Банка шариков от старых мышек. Сфотографировал ее на работе»

11. «Вся моя коллекция галстуков-бабочек, не считая того, что сейчас на мне»

12. Чашки для эспрессо

13. «Моя коллекция знаков выхода плюс несколько знаков пожарной безопасности»

14. «Мои чернила для перьевых ручек. 104 флакона»

15. Вазы в виде голов людей, середина XX века

16. «Наконец-то я немного упорядочил свою коллекцию пишущих машинок»

17. «Это часть моей коллекции кирпичей и разных книг о них. Есть даже один из Венеции»

18. «Моя коллекция коллекций»

«Я 15 лет работаю на мусорной свалке. За эти годы я находил чужие коллекции. Здесь все то, что люди когда-то собирали, а потом выбросили, включая эти чемоданчики и коробочки».

19. «Миниатюрные кувшины моей мамы»

«Кувшинчики, чтобы попасть в мамину коллекцию, должны иметь 2 простых признака: ручку и носик».

20. «Я собираю пакетики с сахаром и подсластителями из кафе. У меня уже около 310 штук со всего мира. Неужели я единственный, кто это делает?»

21. Винтажные флаконы духов

22. «Моя коллекция бутылок Coca-Cola»