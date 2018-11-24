20+ человек, которые сморозили такую глупость, что даже нам стыдно за них

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Как известно, слово не воробей. Иногда в попытке пошутить или сострить получается выпалить нечто такое, за что потом может быть стыдно. Если бы не было так смешно потом рассказывать это друзьям и знакомым. В сети есть целые сайты, где пользователи делятся такими смешными неудачами.

Мы в AdMe.ru провели немало времени за изучением подобных форумов на Reddit и Viedemerde (и его итальянской и польской версиях) и делимся с вами нашими находками.

Мой парень встал на одно колено и достал из кармана маленькую коробочку: «Оу, отсюда хорошо видны твои козявки... Извини, я отвлекся, выйдешь за меня?»

Лежим как-то с мужем перед сном, я уже в полудреме, он нежно гладит меня по спине и неожиданно выдает: — Какая же у тебя нежная кожа! Снять бы ее, размножить и сделать из нее себе одеяло... Мой остаток ночи:

В нашей конторе главным бухгалтером работает женщина лет 35, невысокая, хрупкая, с наивным детским личиком. Выглядит реально лет на 25. Ей частенько не продают сигареты: спрашивают паспорт. Как-то раз директор, видимо решив сделать ей комплимент, сказал (а она собиралась в магазин за сигаретами): «Маргарита Петровна, сегодня вам дадут 16 лет». А она с бледным лицом спрашивает: «За что?» @mpalp

Прилетаю сегодня к мужу в больницу, куда его только что привезли после автомобильной аварии. Он долго смотрит на меня, потом спрашивает: «Кто ты?» Я кричала и плакала 10 минут, прежде чем он признался, что пошутил.

Сегодня я попросил своего работника поставить печать у секретаря. Он вернулся и сказал: «Обалденная у тебе секретарша, она мне даже свой телефон дала». Секретарь — моя жена.

Мне однажды комплимент сделали: «Вам каблуки очень к лицу»

Мой друг купил квартиру и разрешил мне пожить с ним. Его девушка переехала через год. До этого мы платили поровну, но он сказал, что теперь я должен две трети, потому что ему приходится делить его спальню, а у меня была отдельная — для меня одного.

Работаю официантом. Поскольку наш ресторан расположен под открытым небом, мы кладем на счет декоративные камни (блестящие, как для аквариумов). Я отнес счет пожилой паре, а когда вернулся, мужчина сказал мне: «Надо было предупредить, что это не конфеты, а камни! Я чуть зуб не сломал!»

У меня небольшой бизнес. Стажер, который работает неполный день, по 20 часов в неделю, и получает около $ 15 в час, пришел ко мне и заявил: «Мне нужно сократить свои часы до 10 в неделю, поэтому вы должны удвоить мне зарплату».

Сегодня я смотрел на девушку, у которой в волосах застрял кусок листового салата. Она смотрела на меня, потом сказала: «У меня есть парень». Ладно, салатная голова

Разговор на детской площадке:

— Представляешь, у нас на парковке рядом стоит старый Nissan. Что за нищеброды ставят такую машину на парковку?

— Это мы.

— [Пытаясь реабилитироваться.] Да нет, там такой старый Nissan Maxima, зеленый, даже со ржавчиной.

— Все еще мы. @kybo3 Недавно заказали уборку на дом. Клинер (тот, кто делает уборку) пришла утром и занималась наведением порядка, пока я собиралась на работу. Перед выходом говорю коту довольно громко: «Пока, чудовище». И слышу в ответ недовольное: «До свидания». Уровень неловкости почти достиг предела.

@DafnA

@DafnA Поднимаюсь вчера в лифте с соседом и, чтобы не ехать молча до 16-го этажа, пытаюсь завязать светскую беседу. В руках у соседа пакет, откуда исходит странный запах. «Корм собаке купили?» «Нет, но, наверное, из одного и того же готовят», — меланхолично сообщает сосед. Поворачивает пакет ко мне...

С мамой примеряем вещи в шоурум, перебрали около 15 вещей, и, когда она надевает очередную, я говорю: «Мам, ну это вообще черт-те что, снимай!» А она чуть ли не со слезами говорит: «Доча, я в этом пришла...» @YaroslavLada123

Сегодня я приступила к работе на новом месте. Шеф облегченно вздохнул, когда увидел меня. Он сказал, что я заменяю женщину в декретном отпуске, которая заменяла женщину в декретном отпуске, которая заменяла женщину в бесплатном отпуске по уходу за ребенком. Но он видит, что мне не скоро удастся найти партнера и родить ребенка.

Во время собеседования на работу кадровичка вынула мятные конфеты и протянула мне со словами: «Если вы хотите продолжать собеседование, то возьмите одну, а лучше две...»

Вечер. Стою с толпой знакомых ребят, кто-то что-то рассказывает, я слушаю левым ухом и в конце вместе со всеми начинаю смеяться — просто так, за компанию. И тут один из толпы меня спрашивает: «А что он сказал?» @Batman.BW

Сегодня, возвращаясь из магазина с покупками, придерживаю дверь лифта перед соседкой с 6-го этажа, нагруженной так же, как и я. Говорю ей с улыбкой: «Постоянно нас с вами за покупками отправляют». На что она отвечает: «Точно, мой кот совсем обленился».

Знаете вот этот момент, когда ты роняешь ручку под стол и нагибаешься ее поднять, а кто-то заходит в кабинет и, не видя тебя на рабочем месте, громко спрашивает: «Ну и где опять эта курица?» Я вот теперь знаю.

@polinakovach

На время экзаменов поселился у дяди. Бардак ужасный, и я решил начать с мойки окон. Дядя воспротивился: «Не вздумай! Смоешь грязь — придется шторы покупать»

После 2 месяцев встреч с моей девушкой я понял, что счастлив как никогда, и решил признаться ей в любви. Она ответила, что тоже любит меня и мечтает о большой семье — хочет минимум 5 детей. Видя мое обалдевшее лицо, она успокаивающе добавила: «Не все должны быть от тебя».

Я рассказала своей свекрови, что беременна. Она плакала, но не от радости, а от отчаяния. У нее случился внезапный приступ искренности: призналась мне, что теперь шансы ее любимого сына оставить меня и найти лучшую партию резко уменьшились.

Поехал в Париж. Заблудился, решил спросить дорогу у одной пары по-английски. Слышу, они разговаривают на итальянском. Не успел сказать, что я тоже из Италии, как он ей говорит: «Да вообще, какая, к черту, разница, покажи ему направление пальцем наугад».