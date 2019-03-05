20 человек, которые смогли создать новую версию себя
Герои нашей статьи имели абсолютно разные проблемы, но общую цель: измениться и стать лучше. Одни мечтали набрать вес или побороть зависимости, другие хотели просто сменить имидж. И хотя перемены от кого-то потребовали намного больше усилий, в результате каждый из них кардинально преобразился.
Мы в AdMe.ru до сих пор под впечатлением от увиденных трансформаций. Посмотрите, как сильно может измениться человек, если захочет.
1. «Мой путь к выздоровлению: от жалких 50 кг до 75»
2. «Перестала осветлять и выпрямлять свои волосы»
3. «Я до и после того, как стал бороться с наркотической и алкогольной зависимостями»
4. «Удалила опухоль мозга, занялась спортом, перестала есть вредную еду — и вот какое лицо я получила»
5. «Пожертвовал свои волосы. Чувствую себя теперь другим человеком»
6. «Мои новые зубы»
7. «Думаю, я сделал правильный выбор»
8. «Наконец-то вылечил свою кожу»
9. «От гадкого утенка до обычной утки»
10. «Не стриг волосы год. Я и не знал, что у меня такие кудри»
11. «Полтора года лечения наркотической зависимости и психических заболеваний — и вот разница»
12. «Вылечила булимию и подарила себе новую улыбку»
13. «Я кое-что в себе изменил»
14. «Я называю это возвращением линии подбородка»
15. «Сменил прическу, одежду и снял очки»
16. «Мой парень до и после бритья»
17. «Научилась ухаживать за собой»
18. Год без наркотиков: до и после
19. «Как выглядит мое лицо, после того как я похудела»
20. «Победил анорексию и стал своим собственным супергероем»
Бонус: «И зачем я только сбрил бороду!»
А вам бы хотелось в себе что-то изменить? И если да, то что?
Фото на превью istarxh / Reddit