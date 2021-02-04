20+ человек, которые гордо могут сказать: «По моей родне сразу видно породу»

Подписаться на AdMe.ru Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Когда заходит речь о родне, мы расправляем плечи и начинаем горделивый рассказ на полчаса. Стоит ли говорить, что в вопросе обсуждения внешности наши предки самые красивые, словно боги, сошедшие с Олимпа. И пользователи сети с удовольствием это демонстрируют, выкладывая фото своих привлекательных родственников, которые со 100%-ной вероятностью перещеголяли бы многих актеров и моделей не только современности, но и прошлых лет.

Мы в AdMe.ru с упоением просматривали ретрофото этих очаровательных людей с добрыми лицами.

«Бабушка в 1956 году, здесь ей 22 года»

Она похожа одновременно на Пенелопу Крус и Брук Шилдс. © bezelbubba / Reddit

«Дедушка в конце 40-х»

Он выглядит как смесь всех самых красивых голливудских актеров. Наверное, из-за того, что у него классическая красота. © ak2553 / Reddit

Бьюсь об заклад, у этого парня много внуков. © badideas1 / Reddit

«Я недавно просматривала старые альбомы бабушки и нашла там так много прекрасных фото»

Я могу только мечтать о том, чтобы быть такой красивой. © Keep_a_Little_Soul / Reddit

«Бабушка с сестрой в 50-е»

Меня всегда поражало, насколько женственными и прекрасно сложенными были женщины на этих старых фотографиях. © IoSonCalaf / Reddit

«Прадед в начале 1920-х годов, тогда он был моряком»

«Дедушка в военной форме времен Второй мировой войны. Самый добрый человек, которого я когда-либо встречал»

«Бабуля в старшей школе. В любом возрасте ее внешность производила невероятный эффект»

«Папа сфотографировал маму в 1966 году в Японии»

«Фотография моей прабабушки в 1930-е годы»

«Бабушка в 1939 году»

«Бабуля в день своей свадьбы в 1959 году»

«Моя прекрасная бабушка во время семейного застолья в 60-е годы в Италии»

«Дедушка в возрасте 20 лет в 1970 году»

«Выпускные фото из средней школы 1938 года дедушки и бабушки по материнской линии»

«Мама в день свадьбы в 1947 году»

«В 1967-м бабушка была первокурсницей колледжа. Она невероятная красотка»

«Бабушка в 1958 году, в этом же году у нее родилась моя мама»

«День свадьбы дедушки и бабушки в 1947 году»

«Мой дед Эннио учился в химическом колледже примерно в 1950 году в Бразилии. Сейчас ему 93 года и он все еще работает»

«Мама в начале 70-х в Японии»

«Бабушка с дедушкой в 1950-е годы»

Твои бабушка и дедушка выглядят как кинозвезды, серьезно! © tubulerz1 / Reddit