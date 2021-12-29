20 человек, которые случайным щелчком камеры создали фотошедевры, достойные кисти Микеланджело

Работа фотографа — сложная, но очень увлекательная. Здесь игра света и цвета, текстуры, образы, тени. Словом, сотни путей, чтобы создать по-настоящему крутую фотографию. Но иногда случается такое, что реальность сама собой складывается в картину Ренессанса, и тогда достаточно просто нажать на кнопку и запечатлеть этот редкий момент.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо снимков, которые и снимками-то сложно назвать, ведь они выглядят точь-в-точь как полотна в картинной галерее.

«Сделал фото папы»

«Французский пейзаж. Снято на пленку»

«Съел несвежей еды — и вот ты уже чувствуешь себя словно в 1400-х годах»

Дикая природа Копенгагена. Сафари-парк Кнутенборг

«Мой дядя за работой»

Столик на одного

«Сняли помещение для праздника, приехали туда пораньше. Я обернулся и увидел друга вот в таком виде».



«Моя подруга»

Освещение здесь оказалось просто нереальным. Южная Германия

Просто певица в ирландском кафе

«Мой отец за работой»

Поход в пещеры на прошлой неделе

В Венеции одним холодным солнечным утром

«Мой отец работает в саду последний раз в году»

Павлин среди развалин

Обсуждение рождественского печенья

Альбом забытых воспоминаний

«Мой папа наблюдает, как мама подъезжает к дому»

«Сфотографировал свою девушку»

«Вид из окна на новой кухне»

«Папа держит лягушку»