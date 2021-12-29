20 человек, которые случайным щелчком камеры создали фотошедевры, достойные кисти Микеланджело
Работа фотографа — сложная, но очень увлекательная. Здесь игра света и цвета, текстуры, образы, тени. Словом, сотни путей, чтобы создать по-настоящему крутую фотографию. Но иногда случается такое, что реальность сама собой складывается в картину Ренессанса, и тогда достаточно просто нажать на кнопку и запечатлеть этот редкий момент.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо снимков, которые и снимками-то сложно назвать, ведь они выглядят точь-в-точь как полотна в картинной галерее.
«Сделал фото папы»
«Французский пейзаж. Снято на пленку»
«Съел несвежей еды — и вот ты уже чувствуешь себя словно в 1400-х годах»
Дикая природа Копенгагена. Сафари-парк Кнутенборг
«Мой дядя за работой»
Столик на одного
«Сняли помещение для праздника, приехали туда пораньше. Я обернулся и увидел друга вот в таком виде».
«Моя подруга»
Освещение здесь оказалось просто нереальным. Южная Германия
Просто певица в ирландском кафе
«Мой отец за работой»
Поход в пещеры на прошлой неделе
В Венеции одним холодным солнечным утром
«Мой отец работает в саду последний раз в году»
Павлин среди развалин
Обсуждение рождественского печенья
Альбом забытых воспоминаний
«Мой папа наблюдает, как мама подъезжает к дому»
«Сфотографировал свою девушку»
«Вид из окна на новой кухне»
«Папа держит лягушку»
Может, и вам доводилось делать похожие кадры?
Фото на превью JetJaguarYouthClub / Reddit
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