19 счастливчиков, которые столкнулись лицом к лицу с редким феноменом

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Умение видеть чудеса вокруг себя — залог счастливой жизни. Увы, в безумном темпе современного мира мы можем не замечать маленькие радости, которые складываются в большой подарок судьбы. А ведь порой достаточно просто оглядеться.

Мы в AdMe.ru уверены, что каждый прожитый день богат на удивительные открытия, пусть и совсем, на первый взгляд, маленькие. Надеемся, эта фотоподборка поднимет вам настроение.

«Это золотое чудо встретилось мне в первый и последний раз. Не улетала с руки минут 20 и бесстрашно позировала прямо перед объективом»

«На руку моего приятеля села бабочка. Это выглядит как бомбический кадр из видео на YouTube»

«В моем рамене был крошечный краб, схвативший устрицу»

В магазине люди без объяснений наводили смартфоны на камеру наблюдения, а затем уходили. Причиной тому был дом, обустроенный птичками на самом устройстве

«Эти мегапушистые гусеницы появились в моем саду»

«Я каким-то образом оказалась в одной комнате с тремя почти одинаковыми кошками»

«Этого жука-оленя я нашел у себя на заднем дворе»

«Это гнездо малиновки прямо на школьном автобусе»

«Все семена на дне моей кормушки для птиц проросли»

«После шторма на берегу нашел такую смешную кракозябру. Долгое время думал, что это какая-то водоросль»

«Но, пошарив в интернете, понял, что это яйцо ромбового ската, который встречается в Черном и Средиземном морях».

«Корни моего бонсая похожи на человека»

«Этот карикатурно большой лимон — с дерева моего друга. Песель для сравнения»

Леопардовая лягушка катается на водяной змее

А эту пчелу с одним крылом и поломанными лапками решила подвезти улитка

«Я нашел маленькую травку, похожую на бонсай»

«Обнаружил такие красивые завитки на своем арбузе»

«Встретил сегодня белку-альбиноса»

«Мой кот завел друга, который похож на него самого»

«Раскрылся бутон розы с двойным цветком внутри»

А какие маленькие чудеса вам доводилось наблюдать?