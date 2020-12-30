20+ человек, которые делали фото и случайно создали шедевр в духе эпохи Ренессанса

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Еще 100 лет назад искусство фотографии было доступно лишь избранным, а сегодня сделать крутой кадр может практически каждый. Некоторые случайные снимки получаются настолько живописными, что так и хочется сравнить их с полотнами великих художников.

Мы в AdMe.ru уверены, что у большинства наших читателей в памяти телефона найдутся кадры, которые достойны занять место на выставке любительской фотографии. А пока есть время вдохновиться теми мгновениями, которые удалось запечатлеть пользователям сети.

«Вчера катался на сноуборде и случайно сделал лучшее фото в своей жизни»

«Луч. Не судите строго: снимал на ходу, возвращаясь с работы, на телефон»

«Мама сфотографировала, как я примеряю фату, и этот кадр напомнил мне картину эпохи Возрождения»

«Варю горячий шоколад»

«Случайно сделала красивое фото»

Последнее фото этого августа

Куры в стиле Ренессанса

«Фотоснимок моего друга. Как точно падает свет!»

Медоносная пчела спускается на цветок

«Моя подруга сидит в картинной галерее»

Обнимашки с собакой во время грозы

«Мой коллега сфотографировал, как я крашу свой самый первый потолок»

«Я ветврач-зоотехник. Хотела накатать огромную простыню, как люблю свою работу, но решила просто поделиться красотой сельской жизни»

«Я снял на iPhone, как моя девушка танцует ирландский танец на лугу. Вышло лучше, чем ожидалось»

«Жена рисует на фоне полуденной Аляски»

«Кунг-фу-повар. Сделал этот снимок на улице в Мумбае»

«Моя подруга собирает цветы. Она похожа на ангела»

Окно кофейни

«Сделала селфи, пока ждала такси. Без всяких фильтров и фотошопа получилась почти Джоконда»

«Утро, легкий туман и наш флюгер»

«Фотография великолепной бороды моего друга оказалась снимком вне времени»