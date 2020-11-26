20+ человек, которые случайно наткнулись на крутые штуковины и готовы кричать об этом на весь мир
Иногда совершенно случайно обнаруженная вещь способна скрасить незадавшийся день. Нередко бывает достаточно просто оторваться от экрана мобильного телефона, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть блестящий камешек в траве или заковыристую ракушку на побережье. Однако особую радость приносят находки-весточки из прошлого или что-то действительно красивое, радующее глаз и, возможно, кошелек.
Мы в AdMe.ru внимательно наблюдаем за тем, что необычного удалось обнаружить пользователям сети, и с удовольствием разделяем их радость от приятных находок.
«Мы только что нашли это потрясающее аметистовое сердце на нашем новом руднике»
Корень кустарника выглядит как деревянное сердце
«Золотое кольцо в 18 карат, которое я нашла в доме бабушки»
«Откопал средневековую медаль (примерно 1226–1350-х годов) во время работы в саду»
«Этот идеальный камешек я подобрал на пляже»
«Нашла сегодня красивую брошь из янтаря в виде сот»
«Я обнаружил этот камень, полный окаменелых ракушек, на пляже, когда мне было семь»
«Сегодня наткнулся на эту сильно окислившуюся монету»
«Я наткнулся на целую коллекцию нетронутой пепси-колы в своем подвале»
«Нашел физалис у себя во дворе. Выглядит потрясающе»
Замещенная пиритом раковина моллюска
«Коряга, которую я нашел, выглядит как оружие из компьютерной игры»
«Я обнаружил в гараже минеральную воду с Олимпиады 1956 года»
«Нашел такую брошь. Предполагаю, что это конец XIX — начало XX века»
«Во время прогулки увидел наполовину закопанную бутылку, которая превратилась в террариум»
«Не могу не поделиться находкой, сделанной с помощью металлоискателя. 79 камней»
«Эти часы, может быть, не из драгоценного металла, но все же отличная вещица»
«Мини-жемчужина, найденная в устрице, которую я ел»
«Гулял и увидел диск с „Лабиринтом“ 1986 года с Дэвидом Боуи в главной роли»
«Обнаружил обертку Twix 1981 года в подвале»
«Нашел агат у себя во дворе»
А что крутого находили вы?
Фото на превью Uruguay Minerals / Facebook