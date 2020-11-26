20+ человек, которые случайно наткнулись на крутые штуковины и готовы кричать об этом на весь мир

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Иногда совершенно случайно обнаруженная вещь способна скрасить незадавшийся день. Нередко бывает достаточно просто оторваться от экрана мобильного телефона, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть блестящий камешек в траве или заковыристую ракушку на побережье. Однако особую радость приносят находки-весточки из прошлого или что-то действительно красивое, радующее глаз и, возможно, кошелек.

Мы в AdMe.ru внимательно наблюдаем за тем, что необычного удалось обнаружить пользователям сети, и с удовольствием разделяем их радость от приятных находок.

«Мы только что нашли это потрясающее аметистовое сердце на нашем новом руднике»

Корень кустарника выглядит как деревянное сердце

«Золотое кольцо в 18 карат, которое я нашла в доме бабушки»

«Откопал средневековую медаль (примерно 1226–1350-х годов) во время работы в саду»

«Этот идеальный камешек я подобрал на пляже»

«Нашла сегодня красивую брошь из янтаря в виде сот»

«Я обнаружил этот камень, полный окаменелых ракушек, на пляже, когда мне было семь»

«Сегодня наткнулся на эту сильно окислившуюся монету»

«Я наткнулся на целую коллекцию нетронутой пепси-колы в своем подвале»

«Нашел физалис у себя во дворе. Выглядит потрясающе»

Замещенная пиритом раковина моллюска

«Коряга, которую я нашел, выглядит как оружие из компьютерной игры»

«Я обнаружил в гараже минеральную воду с Олимпиады 1956 года»

«Нашел такую брошь. Предполагаю, что это конец XIX — начало XX века»

«Во время прогулки увидел наполовину закопанную бутылку, которая превратилась в террариум»

«Не могу не поделиться находкой, сделанной с помощью металлоискателя. 79 камней»

«Эти часы, может быть, не из драгоценного металла, но все же отличная вещица»

«Мини-жемчужина, найденная в устрице, которую я ел»

«Гулял и увидел диск с „Лабиринтом“ 1986 года с Дэвидом Боуи в главной роли»

«Обнаружил обертку Twix 1981 года в подвале»

«Нашел агат у себя во дворе»