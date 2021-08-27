20+ человек, которые сделали заказ в интернете и открыли для себя истинное значение слова «облом»

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Скорее всего, каждый попадал в ситуацию, когда содержимое посылки из интернет-магазина слегка отличалось от того, что вы ожидали увидеть. То продавец с размерами что-то напутал, то заказ явно прошел огонь, воду и медные труды, прежде чем попал к вам.

Сегодняшние герои AdMe.ru — люди, которые не стали злиться и впадать в отчаяние, а выложили фотографии фейлов интернет-шопинга в сеть, чтобы повеселить весь мир. А в бонусе вас ждет пример разумного отношения к провалам.

Сотрудник заслуживает за этот шедевр звездочку на грудь

«Заказала для свадьбы, а вот что пришло. Что-то я психую»

«Заказала я, в общем, на Amazon эту плюшевую подушку. И вот что получила»

«В пиццерии забыли о моем заказе и доставили его на 2 часа позже, чем должны были»

Эта пицца состоит 50/50 из сыра и провала. © Nolety_ / Reddit

Ожидание: малыш Йода. Реальность: малыш Йода из кошмара

«Заказала новый контроллер для приставки. И вот что у меня теперь есть»

«Моя мама заказала для внуков подушку с динозавром. Вот что мы получили»

«Поддерживайте локальные предприятия, говорили они. Вот какой торт мне сделали»

Эти дреды просто добивают. © NombuleloBango1 / Twitter

«Сравните заказ моих родителей и то, что пришло»

На складе по ошибке отправили детеныша, мама наверняка его ищет. © willow_tree_march / Reddit

«Мы с женой очень долго смеялись, когда открыли коробку. Но набор стоил $ 7, так что я не особо расстроился. На свои деньги он потянул»

«Заказывали самый большой бассейн для собак. Было написано, что он 160 см в диаметре»

«Предупреждал друга, что в некоторых магазинах лучше ничего не заказывать. Надеюсь, он усвоил урок»

Он точно не шлем, побывавший в бою, заказывал? © Rocksolidworkz / Reddit

Новый чехол на диван

«Вот что я заказал. И вот что получил»

«Наша фирма заказывала в Китае робот-пылесос. И вот что нам прислали»

Две футболки: бренд и размер одинаковые

Жевательный мармелад доставили в очень жаркий день

«Я просто заказал бургер с курицей через сервис доставки, и мне привезли это»

«Я сейчас буду плакать. Целый день ничего не ела, заказала себе салат с курицей и беконом. И вот что получила»

«Моя жена нажала „Заказать снова“ в интернет-магазине, чтобы заменить отжившую свое чашку. Цена одинаковая, только новая чашка продавалась вроде как со скидкой. Она слева»

Да, это они по порядку расставлены

Бонус: здоровое чувство юмора и ироничное отношение к ситуации еще никому не повредили

Вчера вечером заказала себе пиццу с пеперони, а доставили вот это. Иногда вы получаете не то, что хотели, но именно то, что нужно. © SofieHagen / Reddit