20 человек, которые сделали такую запись в телефонной книге, что хоть стой, хоть падай

Записывать номера телефонов — отдельный вид искусства. Это прямо сейчас ты помнишь, что Света была в красном свитере, когда вы встретились, а вот у Олега была девушка Юля, которая работала пекарем. А через несколько лет все это стирается из памяти и остается только один вопрос: кто это? Некоторые, кстати, сразу так номера и записывают.