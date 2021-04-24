20 человек, которые сделали такую запись в телефонной книге, что хоть стой, хоть падай
Записывать номера телефонов — отдельный вид искусства. Это прямо сейчас ты помнишь, что Света была в красном свитере, когда вы встретились, а вот у Олега была девушка Юля, которая работала пекарем. А через несколько лет все это стирается из памяти и остается только один вопрос: кто это? Некоторые, кстати, сразу так номера и записывают.
AdMe.ru отыскал варианты, которыми поделились пользователи твиттера.
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После такой подборки невольно тянешься к телефону, чтобы и у себя найти какие-нибудь забавные контакты. А у вас есть претенденты на звание «Неизвестный человек года»?
Фото на превью trusymedvedeva / Twitter
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