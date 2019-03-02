20+ человек, которые сделали ремонт, но проворонили один важный момент

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От ошибок никто не застрахован, а от ошибок во время ремонта — тем более. В этом деле, даже семь раз отмерив, а один раз отрезав, каждый из нас рискует получить в итоге совсем не то, что планировалось. Но не стоит расстраиваться: даже у настоящих мастеров своего дела иногда все выходит из рук вон плохо. И примеров тому уйма.

AdMe.ru во время очередной вылазки в интернет наткнулся на 20+ шедевров ремонта, авторы которых, вероятно, еще не скоро возьмутся за кисти, валики и шпатели.

1. Раковина, совмещенная с унитазом, образует идеальную горку. И как результат:

2. Кондиционер, который ни за что не охладит пыл перфекционистов

3. Гроза всех мизинцев

4. Была проблема — нет проблемы

5. По одной этой фотографии можно снять полноценную драму

6. Зеркало с вставкой — не самое удобное решение для ванной

7. «Двери в нашем местном кинотеатре»

8. И правда, почему бы не вывести водосток с крыши к главному входу?

9. Как выбесить всех жильцов подъезда одним ящиком

10. Более несовместимую пару, чем этот потолочный вентилятор и лампа, еще поискать надо

11. «Это одна из причин, почему я ушла из университета»

12. Такого вы еще не видели: дом со встроенным забором

13. Представляете, что произойдет, если войти в эту ванную комнату пьяным?

14. Идеальное место, чтобы поставить сюда скамейку

15. «Точилка для карандашей в нашей школе соседствует с кнопкой экстренной помощи, которая незамедлительно вызывает местное отделение полиции. На этой неделе ее случайно нажали уже 3 раза»

16. Почему бы не установить лампы на уровне глаз?

17. «Из моего номера в отеле открывается отличный вид на... коридор»

18. Почему так — и никак иначе?

19. Когда один раз отмерил и семь раз отрезал

20. Сама идея подобного освещения неплохая, а вот реализация подкачала

21. «Мой друг только что закончил переделку кухни»

А вы когда-нибудь делали ремонт своими руками? Что вам далось тяжелее всего?