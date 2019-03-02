20+ человек, которые сделали ремонт, но проворонили один важный момент
От ошибок никто не застрахован, а от ошибок во время ремонта — тем более. В этом деле, даже семь раз отмерив, а один раз отрезав, каждый из нас рискует получить в итоге совсем не то, что планировалось. Но не стоит расстраиваться: даже у настоящих мастеров своего дела иногда все выходит из рук вон плохо. И примеров тому уйма.
AdMe.ru во время очередной вылазки в интернет наткнулся на 20+ шедевров ремонта, авторы которых, вероятно, еще не скоро возьмутся за кисти, валики и шпатели.
1. Раковина, совмещенная с унитазом, образует идеальную горку. И как результат:
2. Кондиционер, который ни за что не охладит пыл перфекционистов
3. Гроза всех мизинцев
4. Была проблема — нет проблемы
5. По одной этой фотографии можно снять полноценную драму
6. Зеркало с вставкой — не самое удобное решение для ванной
7. «Двери в нашем местном кинотеатре»
8. И правда, почему бы не вывести водосток с крыши к главному входу?
9. Как выбесить всех жильцов подъезда одним ящиком
10. Более несовместимую пару, чем этот потолочный вентилятор и лампа, еще поискать надо
11. «Это одна из причин, почему я ушла из университета»
12. Такого вы еще не видели: дом со встроенным забором
13. Представляете, что произойдет, если войти в эту ванную комнату пьяным?
14. Идеальное место, чтобы поставить сюда скамейку
15. «Точилка для карандашей в нашей школе соседствует с кнопкой экстренной помощи, которая незамедлительно вызывает местное отделение полиции. На этой неделе ее случайно нажали уже 3 раза»
16. Почему бы не установить лампы на уровне глаз?
17. «Из моего номера в отеле открывается отличный вид на... коридор»
18. Почему так — и никак иначе?
19. Когда один раз отмерил и семь раз отрезал
20. Сама идея подобного освещения неплохая, а вот реализация подкачала
21. «Мой друг только что закончил переделку кухни»
А вы когда-нибудь делали ремонт своими руками? Что вам далось тяжелее всего?
Фото на превью batataqw89 / Reddit