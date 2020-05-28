20+ человек, которые с юмором смотрят на себя в прошлом
У кого из нас нет фотографий в фотоальбомах с шелестящими страничками, за которые немного стыдно, или воспоминаний из детства, которые впору рассказывать как анекдот на семейных застольях? Но каждый снимок или история из прошлого — часть нас, поэтому некоторые пользователи интернета без стеснения выносят этот «компромат» на всеобщее обозрение и получают заслуженную популярность.
Мы в AdMe.ru считаем, что доля здравой самоиронии никогда не помешает, когда дело касается воспоминаний, и восхищаемся героями статьи, которые знакомят нас с собой в детстве.
«Современные 5-летние девочки выглядят как фарфоровые куколки. Я в свои 5 была похожа на председателя ЖЭКа»
«Первый день в первом классе. Я была АБСОЛЮТНО НЕ В ВОСТОРГЕ»
«Не ожидали, да?»
Когда в детстве твоей главной чертой была настойчивость
«Психотерапевт: „Вы когда-нибудь испытывали приступы беспокойства в детстве?“ Я: „Ну как сказать...“»
© humortranslate / Twitter © Ну, погоди / Союзмультфильм © Кентервильское привидение / Союзмультфильм
Зато есть что вспомнить за семейным ужином
«Я в 1996-м и мой галстук с „Веселыми мелодиями“»
Так вот почему некоторые сиквелы в детстве появлялись спустя годы
«А это я постригла сама себя где-то в 2007-м»
«В 2005 году в нашей школе был костюмированный „День наоборот“. Я был единственным из парней, кто решил переодеться в девушку»
«Моя подруга (она слева) только что подстригла меня вот так. Эх, вот это были времена...»
Когда вся жизнь казалась крутым шпионским фильмом
«В то время я увлекался лягушками и ящерицами»
Были времена, когда лучшие игрушки были совсем не из магазинов
Со своей детской логикой трудно спорить даже во взрослой жизни
«В 8-м классе я считала, что оделась на концерт очень-очень круто»
Зато как мы радовались, когда нам что-то приносили «от зайчика»
«Думал, будет круто взять с собой гитару для фоток в школьный фотоальбом. Но это оказалось не так...»
«Мы с мужем около 20 лет назад, примерно тогда, когда мы и познакомились»
Казалось, что у них там свое романтическое шоу
«Мы с мамой в 90-е, крутые до неприличия»
«„Нет татуировок? Не беда! Их можно нарисовать“, — думала 15-летняя я, считая себя очень крутой»
«Мама разрешила мне покрасить волосы в 14 после бесконечных выпрашиваний. Я тогда была очень довольна результатом и сейчас не совсем понимаю почему...»
«Мама, когда она выиграла конкурс по поеданию пирогов»
«Мой папа и его друзья после ночевки на крыше школы во время летних каникул»
«Моя бабуля в молодости»
Если у вас тоже есть подобные фото в старых фотоальбомах, самое время смахнуть с них пыль, переснять и показать нам!
Фото на превью SoniaAlSowaiegh / Twitter