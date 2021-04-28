20+ человек, которые с годами расцвели так, что глаза на лоб лезут

Многие из нас выросли на фильмах, в которых «серые мышки» и «гадкие утята» превращаются в сногсшибательных красоток и красавцев. Почему-то мы привыкли считать, что такое возможно лишь в сказках и на больших экранах, однако жизнь то и дело напоминает нам: преобразиться до неузнаваемости может буквально каждый. Порой не успеваешь и глазом моргнуть, как перед девочками, над которыми школьные хулиганы смеялись в средних классах, выстраиваются очереди из желающих пригласить их на свидания. Нередко из тех самых хулиганов.

Мы в AdMe.ru убеждены, что герои нашей подборки излучают очарование и на снимках слева, но не можем не восхититься тому, насколько они с годами расцвели, а заодно преисполнились уверенностью в себе.

1. «27 лет против 37. А становиться старше-то вовсе и не страшно!»

2. «Слева мне 9 лет, справа — 21 год. Такую стрижку я, кстати, сам захотел»

3. Одна из причин, почему никогда не нужно смеяться над девочками в средних классах

4. «Что ж, кажется, я немного изменилась за 13 лет. До сих пор смеюсь над своим ожерельем в виде кастета»

5. «И только уши остались прежними! Слева мне 9 лет, справа — 21 год»

6. «До сих пор не пойму, как так вышло»

7. 15 лет и 22 года. Вот какую роль играют забота о себе и удачная стрижка

8. «На верхних фото мне 12, на нижних — 20. В школе надо мной знатно измывались по поводу внешности»

9. «10 лет против 18. Боже, храни брекеты! Сейчас мои зубы ровные, клянусь»

10. «Слева мне 14 лет, справа — 36»

Вот это да. Вы так расцвели, не могу поверить, что это один и тот же человек. Отпадно выглядите! © just_aninkling / Reddit

11. Тот же задний двор, та же камера, но на этот раз искренняя улыбка

12. «Слева мне 15 лет, справа — 30. Похудела, поработала над бровями, и только ухмылка осталась прежней»

13. «Фото сделаны с разницей в 4 года, за которые я избавилась от депрессии и лишнего веса»

14. «Слева мне 15 лет, справа — 19»

Вы похожи на Сиршу Ронан на втором фото. © Rexplex / Reddit

15. «Слева мне 13 лет, справа — 36»

Да вы выглядите лет на десять младше! © therestissilence117 / Reddit

16. «Изменения за 3 года. Это было чертовски непростое время»

17. 12 лет против 25. Ну и ну!

18. «Хотите верьте, хотите нет, но я никогда не носила брекеты»

19. «Те, кто издевались надо мной в школе, теперь зовут на свидания, даже не подозревая, что мы вместе учились»

20. «11 лет против 20. За это время я научилась краситься, стала выпрямлять волосы и удалила пару родинок»

21. «Фото сделаны с разницей в 13 лет. Жалею, что мне пришлось пропустить встречу выпускников»

22. «Начала следить за собой, разорвала токсичные отношения, и вот чем это обернулось»