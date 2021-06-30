20 человек, которые с годами не только выросли, но и похорошели
Каждый из нас с возрастом меняется, и не раз: новые прически, стиль одежды, предпочтения в макияже делают порой из нас совершенно новых людей. Но герои этой статьи не понаслышке знают, каково это — с годами перевоплощаться до неузнаваемости. И радуются тому, насколько классным стало для них взросление.
Мы в AdMe.ru искренне радуемся за каждого пользователя сети, который превратился в прекрасного лебедя и не побоялся заявить об этом на весь интернет.
«Я в 13 и я в 27. Заметны изменения?»
«Путь с 18 до 23 ознаменовался не только сбросом веса, но и тем, что я научился ухаживать за собой и стильно стричься»
«Я в 10, 18 и 29. Столько всего менялось каждые 8 лет...»
«14 vs 18 лет. Раньше надо мной насмехались, поэтому я все еще не очень уверен в себе»
«12 и 26 лет. Хотя и в детстве я была крута»
«12 лет и 23 года. У меня ушло немало времени, чтобы понять, как надо улыбаться»
«15 vs 21»
«Я в 17 и я же в 27»
«Это я: 12 vs 30 лет»
«Мои 14 и 20 лет. Люди еще говорили, что мое лицо в расслабленном состоянии выглядело злым»
«Я в 15 лет и я в 25»
«14 vs 20: животик ушел, я перестала прятать глаза и брови»
«Между этими фото 10 лет и 22 килограмма разницы. Не считала себя некрасивой, но в 30 лет я определенно чувствую себя моложе, чем в подростковом возрасте»
«Я в 15 и в 21: наконец-то стало лучше!»
«Я в 16 и в 27: научился нормально стричься и грамотно питаться»
«Мое тело и стиль менялись до неузнаваемости»
«С 16 до 22, мой парень явно возмужал»
«Я в 14 и я в 21»
«13 vs 26 лет: немного улучшила свой стиль»
«Нашла несколько фото с 8-го класса: 2010 vs 2020 год»
Покажите свои фото из подросткового периода! Вы сильно изменились с тех пор?
Фото на превью Liam61961 / Reddit, SinlessDivinityprwn / Reddit
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