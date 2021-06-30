20 человек, которые с годами не только выросли, но и похорошели

Каждый из нас с возрастом меняется, и не раз: новые прически, стиль одежды, предпочтения в макияже делают порой из нас совершенно новых людей. Но герои этой статьи не понаслышке знают, каково это — с годами перевоплощаться до неузнаваемости. И радуются тому, насколько классным стало для них взросление.

Мы в AdMe.ru искренне радуемся за каждого пользователя сети, который превратился в прекрасного лебедя и не побоялся заявить об этом на весь интернет.

«Я в 13 и я в 27. Заметны изменения?»

«Путь с 18 до 23 ознаменовался не только сбросом веса, но и тем, что я научился ухаживать за собой и стильно стричься»

«Я в 10, 18 и 29. Столько всего менялось каждые 8 лет...»

«14 vs 18 лет. Раньше надо мной насмехались, поэтому я все еще не очень уверен в себе»

«12 и 26 лет. Хотя и в детстве я была крута»

«12 лет и 23 года. У меня ушло немало времени, чтобы понять, как надо улыбаться»

«15 vs 21»

«Я в 17 и я же в 27»

«Это я: 12 vs 30 лет»

«Мои 14 и 20 лет. Люди еще говорили, что мое лицо в расслабленном состоянии выглядело злым»

«Я в 15 лет и я в 25»

«14 vs 20: животик ушел, я перестала прятать глаза и брови»

«Между этими фото 10 лет и 22 килограмма разницы. Не считала себя некрасивой, но в 30 лет я определенно чувствую себя моложе, чем в подростковом возрасте»

«Я в 15 и в 21: наконец-то стало лучше!»

«Я в 16 и в 27: научился нормально стричься и грамотно питаться»

«Мое тело и стиль менялись до неузнаваемости»

«С 16 до 22, мой парень явно возмужал»

«Я в 14 и я в 21»

«13 vs 26 лет: немного улучшила свой стиль»

«Нашла несколько фото с 8-го класса: 2010 vs 2020 год»