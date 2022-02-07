20 человек, которые росли в бедности, рассказали о том, какие вещи ассоциируются у них с богатством

В течение жизни и особенно в детстве многие из нас мечтают о том, чего не могут себе позволить из-за недостатка финансов. Эти вещи ассоциируются у нас с роскошью. Взрослея, мы начинаем понимать, что все в этом мире относительно, обстоятельства меняются и то, что сейчас кажется вполне доступным, для наших родителей было дорогим. И несмотря на то что мы хотим обладать тем, что есть у других, находятся люди, которые смотрят на нас как на богачей. Нужно учиться ценить то, что имеешь.