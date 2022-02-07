20 человек, которые росли в бедности, рассказали о том, какие вещи ассоциируются у них с богатством
В течение жизни и особенно в детстве многие из нас мечтают о том, чего не могут себе позволить из-за недостатка финансов. Эти вещи ассоциируются у нас с роскошью. Взрослея, мы начинаем понимать, что все в этом мире относительно, обстоятельства меняются и то, что сейчас кажется вполне доступным, для наших родителей было дорогим. И несмотря на то что мы хотим обладать тем, что есть у других, находятся люди, которые смотрят на нас как на богачей. Нужно учиться ценить то, что имеешь.
Мы в AdMe.ru собрали признания людей, для которых в детстве даже покупка мороженого была пределом мечтаний.
- Мои родители первый раз купили какую-то новую мебель, когда мне было лет 17, она была очень-очень дешевой. Сейчас мне 36, я весьма успешный человек, и мы с женой запросто потратили огромную сумму на то, чтобы обставить наш новый дом... Ей не пришлось меня уговаривать, но у меня было очень странное ощущение от покупки такой роскошной мебели. © SMORKIN_LABBIT / Reddit
- Есть пиццу потому, что ты ее хочешь, а не потому, что она стоит $ 2. А также то, что мама ест с нами нормально, а не притворяется, что корочки — это ее любимая часть пиццы и поэтому она доедает их за нами. © DirtySingh / Reddit
- Мне было лет 12, когда папа взял нас в кафе со шведским столом. Себе он ничего не взял: сказал, что не любит пиццу и вообще не голоден. Я знал, что ему нравится салат-бар, но я ему поверил. Когда я набрал себе еды, я предложил папе кусочек, и он его съел. Тут ж подошел работник и сказал, что отец должен заплатить и за себя, если хочет есть. Люди, сидевшие за соседним столиком, услышали этот разговор, потому что через несколько минут работник вернулся и сказал отцу, что они заплатили за него. Папа с удовольствием поел. Тогда я осознал, что у нас нет всех денег мира и отец на самом деле был голоден, но он просто не хотел тратить деньги на себя. © acidthoughtloop / Reddit
- Какое-то время я был беден, и у нас с женой было $ 100 в месяц на еду и бензин. Мы должны были выбирать: меньше ездить или хуже питаться. Когда я впервые смог залить полный бак и купить все, что хотел, это было лучшее ощущение в жизни. © allf8ed / Reddit
- Я рос в бедной семье, и до 20 лет у меня было мало денег. Я точно знал, сколько у меня финансов и как спланировать бюджет, чтобы мне хватило на еду до следующей зарплаты. Мне удалось сделать хорошую карьеру, и сейчас я даже не знаю, сколько я зарабатываю. Я примерно представляю, но из-за всех компенсаций и бонусов я не смогу назвать вам цифру. И все же я до сих пор покупаю со скидкой товары с истекающим сроком годности в супермаркете. © fadevelocity / Reddit
- Прежде чем мама включала отопление зимой, нам приходилось ходить по дому и заклеивать вентиляционные отверстия в «менее важных» комнатах, то есть во всех, кроме гостиной и ее спальни. © GavinBelsonsAlexa / Reddit
- Нанять людей для переезда. Особенно тех, кто все упаковывает. Я столько раз просил у друзей пикап (и помощи, покупая им пиццу), чтобы перевезти свои вещи. Во время последнего переезда мы с женой все упаковали, но наняли грузчиков. Я чувствовал себя как король. © KhaoticMess / Reddit
- В детстве я всегда думал: веранда у дома говорит о том, что в нем живут состоятельные люди. Один из моих товарищей по баскетбольной команде жил в доме, в котором у каждого была своя комната, веранда и коридоры. Я думал, что они очень богатые. Сегодня у меня есть все это и еще бассейн, потому что дети его хотели и мы могли себе это позволить. Я понял: это не значит, что мы богаты, просто нам хватает на комфортную жизнь. Очень рад, что у моих детей лучшее детство по сравнению с моим. © TallBobcat / Reddit
- Я научился любить сэндвичи с сыром и маринованными огурцами, потому что нам досталась большая упаковка нарезанного сыра и банка с ломтиками огурцов. В моем офисном здании на первом этаже недавно открылся гастроном, и в нем можно заказать сэндвич с любой начинкой. Я попросил с жареным сыром и маринованными огурцами. Другие техники решили, что я странный, но повар на раздаче, который сделал сэндвич, меня понял: «Им никогда не приходилось есть сэндвичи без мяса... У них было полно колбасы!» © Annoying_Details / Reddit
- Нанимать людей, чтобы они готовили, наводили порядок, стригли траву или убирали снег зимой. Богатым людям не нужно было брать кредиты, чтобы купить все к школе или на Рождество. Я не помню, чтобы у меня когда-либо были брендовые вещи, еда или одежда. Все было из Kmart. Я купила своему сыну пару кроссовок Nike и поняла, что благодаря этому чувствую себя богатой. © thatstaceygirl / Reddit
- Иметь машину. Мой папа запоминал расписание городских автобусов. В конце концов мы познакомились с их водителями. Я работал в продуктовом магазине, и водитель ждал меня на автобусной остановке, если я опаздывал на несколько минут. © Ron0hh / Reddit
- В моем родном городе есть очень популярный киоск с мороженым. Мы с папой никогда туда не ходили. Он говорил, что это слишком дорого. Когда я был в старшей школе, в день закрытия киоска (он работал сезонно) мой тренер по бегу собирал всю команду и покупал нам мороженое. Я думал, что счет должен быть на сотни долларов... Став взрослым, я начал сам туда ходить и обнаружил, что одно мороженое в рожке стоит примерно $ 1–2. В семье нас было всего 4 человека. © IndecisiveFireball / Reddit
- Иметь пододеяльник. Помню, когда мы с девушкой только поженились, она говорила, что нам нужен пододеяльник. Я понятия не имел, что это такое, я думал, что люди покупают простыни и большие одеяла с тигровым принтом. В общем, это взорвало мой мозг. © hominian / Reddit
- Родители говорили нам, что копят деньги, чтобы «на следующий год» свозить нас в Диснейленд. Время шло, и вскоре они перестали об этом упоминать. Все мои друзья и одноклассники туда уже съездили. В конце концов несколько лет назад, будучи уже взрослой, я поехала в Диснейленд на день рождения своей лучшей подруги. Из-за этого на моей банковской карте осталось $ 0, и в следующем месяце мне пришлось просить помощи в оплате счетов, но все равно поездка была очень веселой и незабываемой. Подруга не учла, что не все из нас могли себе это позволить, но я не хотела упускать такую возможность, ведь в детстве я туда так и не попала. © bee3056 / Reddit
- В сериале «Новенькая» Ник описывает благосостояние как «возможность залить полный бак». Вот такой богатой я и хотела бы быть. Чтобы было комфортно. Не высчитывать в продуктовом магазине, какую еду ты можешь купить. Я это терпеть не могу. Я лишь хочу покупать необходимые вещи, такие как бензин и продукты, не волнуясь, что не хватит денег. С гордостью могу сказать, что сейчас я обычно заливаю полный бак и не занимаюсь подсчетами, когда покупаю продукты. © Top_Confidence_9177 / Reddit
Что в детстве было для вас роскошью, а сейчас вы с легкостью покупаете? Какие вещи вам до сих пор кажутся признаком богатства?
Фото на превью acidthoughtloop / Reddit
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