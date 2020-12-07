20 человек, которые родились не в рубашке, а в костюме комика

Чувство юмора может быть настолько многогранным, что каждого из нас может развеселить то, что для других кажется непонятным или несмешным. Кому-то по душе ирония, сарказм или чьи-то неудачи, кто-то любит хохотать над тонким британским юмором, а есть и вовсе «шутки не для всех».

AdMe.ru надеется, что каждый найдет в нашей подборке то, что спровоцирует похихикать, и это добавит в вашу жизнь больше ярких красок.

«Сказал семье, что в одном из яиц — сюрприз»

«Васаби».

«Каждый год мы с братом соревнуемся, чей подарок будет сложнее открыть. В этом году я решил его превзойти и упаковал свой подарок так:»

«Вот уже 6 месяцев прошло с того момента, как я поместил это на сварочный аппарат на работе, и никто ничего не сказал. А это просто магнит с черточкой, нарисованной маркером»

«Моя жена нашла это сегодня в магазине и сказала, что „просто должна“»

«Однажды я заставлю лук плакать».

Когда тесть — тот еще тролль

Завели котенка, приехали гости, все тискали и умилялись. Потом приготовили плов, все сели за стол, тесть говорит: «Осторожно, в плове могут попасться мелкие кости». Теща: «А где котенок?!» © bash.im

«Вот так мы с женой оповестили родственников о том, что ждем ребенка»

«Для тех, кому интересно: это девочка. Паразит. Анонсирован на весну 2021-го. Рипли от этого не в восторге».

Когда на роды в первый раз

Знакомые рассказали, как поехали в роддом в первый раз. Живут самостоятельно, молодые влюбленные. Заботливый муж очень тщательно собирал жену в больничку. Предусмотрено все: и теплые вещи, и гигиеничка, и про запас что-то собрали, и покушать молодой маме — вещей получилось много. Начались схватки, приехала скорая, муж все самостоятельно тащит в машину, сумки, пакеты, нагруженный под завязку. Стоящий около машины врач внимательно смотрит на это и говорит: «А вы ее обратно забирать-то будете?» © PivBear / Pikabu

«Парню, который сделал такой чехол для шины, не страшна никакая критика»

Друг всегда поддержит в сложной ситуации

«Я нашел это в бюро находок сегодня в школе. Иронично»

«Ключи, которые я еще не успел потерять».

«Хеви-метал-группа, или группа тяжелых металлов»

А он хорош

«Если бы идиоты могли летать, то это место было бы аэропортом».

«После покупки мы кладем сыр в контейнер. Сегодня решил сделать бутер. Жена поленилась мыть контейнер и оставила это...»

«Этого более чем достаточно! Даже хватило еще на прикуску — и осталось на пару бутеров. Твой ход, любимая».

«Притащили на ремонт. Порядок должен быть везде, даже на рабочем столе»

Кругом обман

Пошли с ребенком делать манту. Заходим в кабинет, малышка уже все усекла, ревет. Медсестра: «Если прекратишь плакать, получишь шарик». Ребенок успокоился, ведь за послушание ее вознаградят, взглядом ищет шарики. Медсестра начинает медленно колоть, от введенного раствора под кожей раздувается. Медсестра шепотом: «А вот и ша-а-а-арик появляется». © AtatoraMatushka / Pikabu

«Я нашла маску голубя и ни о чем не жалею»

Семейный отдых, он такой

Гении маркетинга

Когда не совсем понял инструкцию

«А вот и мой костюм на Хеллоуин. Я австралийка»