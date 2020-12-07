20 человек, которые родились не в рубашке, а в костюме комика
Чувство юмора может быть настолько многогранным, что каждого из нас может развеселить то, что для других кажется непонятным или несмешным. Кому-то по душе ирония, сарказм или чьи-то неудачи, кто-то любит хохотать над тонким британским юмором, а есть и вовсе «шутки не для всех».
AdMe.ru надеется, что каждый найдет в нашей подборке то, что спровоцирует похихикать, и это добавит в вашу жизнь больше ярких красок.
«Сказал семье, что в одном из яиц — сюрприз»
«Васаби».
«Каждый год мы с братом соревнуемся, чей подарок будет сложнее открыть. В этом году я решил его превзойти и упаковал свой подарок так:»
«Вот уже 6 месяцев прошло с того момента, как я поместил это на сварочный аппарат на работе, и никто ничего не сказал. А это просто магнит с черточкой, нарисованной маркером»
«Моя жена нашла это сегодня в магазине и сказала, что „просто должна“»
«Однажды я заставлю лук плакать».
Когда тесть — тот еще тролль
- Завели котенка, приехали гости, все тискали и умилялись. Потом приготовили плов, все сели за стол, тесть говорит: «Осторожно, в плове могут попасться мелкие кости». Теща: «А где котенок?!» © bash.im
«Вот так мы с женой оповестили родственников о том, что ждем ребенка»
«Для тех, кому интересно: это девочка. Паразит. Анонсирован на весну 2021-го. Рипли от этого не в восторге».
Когда на роды в первый раз
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Знакомые рассказали, как поехали в роддом в первый раз. Живут самостоятельно, молодые влюбленные. Заботливый муж очень тщательно собирал жену в больничку. Предусмотрено все: и теплые вещи, и гигиеничка, и про запас что-то собрали, и покушать молодой маме — вещей получилось много. Начались схватки, приехала скорая, муж все самостоятельно тащит в машину, сумки, пакеты, нагруженный под завязку. Стоящий около машины врач внимательно смотрит на это и говорит: «А вы ее обратно забирать-то будете?» © PivBear / Pikabu
«Парню, который сделал такой чехол для шины, не страшна никакая критика»
Друг всегда поддержит в сложной ситуации
«Я нашел это в бюро находок сегодня в школе. Иронично»
«Ключи, которые я еще не успел потерять».
«Хеви-метал-группа, или группа тяжелых металлов»
А он хорош
«Если бы идиоты могли летать, то это место было бы аэропортом».
«После покупки мы кладем сыр в контейнер. Сегодня решил сделать бутер. Жена поленилась мыть контейнер и оставила это...»
«Этого более чем достаточно! Даже хватило еще на прикуску — и осталось на пару бутеров. Твой ход, любимая».
«Притащили на ремонт. Порядок должен быть везде, даже на рабочем столе»
Кругом обман
- Пошли с ребенком делать манту. Заходим в кабинет, малышка уже все усекла, ревет. Медсестра: «Если прекратишь плакать, получишь шарик». Ребенок успокоился, ведь за послушание ее вознаградят, взглядом ищет шарики. Медсестра начинает медленно колоть, от введенного раствора под кожей раздувается. Медсестра шепотом: «А вот и ша-а-а-арик появляется». © AtatoraMatushka / Pikabu
«Я нашла маску голубя и ни о чем не жалею»
Семейный отдых, он такой
Гении маркетинга
Когда не совсем понял инструкцию
«А вот и мой костюм на Хеллоуин. Я австралийка»
А что ближе вам: сарказм, самоирония или розыгрыши?