20+ человек, которые рискнули сделать пластику и теперь в диком восторге от себя
Число людей, которые прибегают к помощи пластических хирургов для изменения своей внешности, увеличивается с каждым годом. Для одних операция — единственное решение проблем со здоровьем, для других — путь к обретению уверенности в себе через устранение косметических дефектов.
Пользователи сети, отважившиеся на хирургическое вмешательство, показали себя до и после пластики. А мы в AdMe.ru затаив дыхание разглядываем преображения и радуемся изменениям вместе с ребятами.
«Два селфи: до и после операции на челюсти»
«Это я после 10 лет трансформации»
«Мои операции: подбородок, челюсть, пересадка волос и ринопластика. Остальное — это просто филлеры и ботокс».
«Ровно месяц назад я сделала ринопластику»
«Пластика обоих ушей. Почему я не сделала этого раньше?»
«Месяц после септоринопластики. Каким же кривым был мой нос!»
Операция по феминизации лица: изменили лоб, нос, подбородок и челюсть
Два года после операции по выпрямлению перегородки и изменению формы носа
«Ботокс помог мне избавиться от неприятной улыбки»
До и после операции на уши
«Наконец-то и я могу поделиться результатами своей ринопластики»
«2 недели после пластики подбородка. Даже нос теперь выглядит более пропорционально!»
До и после косметических процедур: ринопластика и пластика скул и губ филлерами
- Такая изысканная! Как модель с парижских подиумов. ©_turboTHOT_ / Reddit
«Результаты пересадки волос через 10 месяцев. Я так доволен! Почти забыл, как переживал по этому поводу раньше»
3 года и 3 операции на челюсть спустя
21 день после рино- и блефаропластики
«Я до и после операции на челюсть»
- Выглядишь как два разных человека. Кажется, придется менять фото на документах. ©
«5 месяцев после операций на челюсти, подбородок и носовую перегородку. Очень довольна результатами»
«Мне исправили сломанный в детстве нос. Не знала, что мое дыхание так изменится!»
«Прихорашиваюсь к своему 55-му дню рождения. 10 дней после блефаропластики»
«До и после септоринопластики. Не ожидала, что так сильно полюблю свои ноздри»
«В прошлом году мне сделали операцию на челюсти, чтобы исправить прикус. Я очень доволен результатом!»
«Удивительно, на что способны операция на челюсти и макияж. Раньше я ненавидела свою внешность. Редко выходила из дома, и друзей у меня не было»
«Наконец-то я выгляжу так, каким я всегда себя ощущал»
До и после блефаропластики
- Сразу помолодела лет на 10! © m0lr4t / Reddit
Как вы относитесь к пластическим операциям? Задумывались ли когда-нибудь о том, чтобы лечь под нож пластического хирурга?
Фото на превью PrincipessaElisa / Imgur