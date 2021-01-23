20+ человек, которые рискнули сделать пластику и теперь в диком восторге от себя

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Число людей, которые прибегают к помощи пластических хирургов для изменения своей внешности, увеличивается с каждым годом. Для одних операция — единственное решение проблем со здоровьем, для других — путь к обретению уверенности в себе через устранение косметических дефектов.

Пользователи сети, отважившиеся на хирургическое вмешательство, показали себя до и после пластики. А мы в AdMe.ru затаив дыхание разглядываем преображения и радуемся изменениям вместе с ребятами.

«Два селфи: до и после операции на челюсти»

«Это я после 10 лет трансформации»

«Мои операции: подбородок, челюсть, пересадка волос и ринопластика. Остальное — это просто филлеры и ботокс».

«Ровно месяц назад я сделала ринопластику»

«Пластика обоих ушей. Почему я не сделала этого раньше?»

«Месяц после септоринопластики. Каким же кривым был мой нос!»

Операция по феминизации лица: изменили лоб, нос, подбородок и челюсть

Два года после операции по выпрямлению перегородки и изменению формы носа

«Ботокс помог мне избавиться от неприятной улыбки»

До и после операции на уши

«Наконец-то и я могу поделиться результатами своей ринопластики»

«2 недели после пластики подбородка. Даже нос теперь выглядит более пропорционально!»

До и после косметических процедур: ринопластика и пластика скул и губ филлерами

Такая изысканная! Как модель с парижских подиумов. ©_turboTHOT_ / Reddit

«Результаты пересадки волос через 10 месяцев. Я так доволен! Почти забыл, как переживал по этому поводу раньше»

3 года и 3 операции на челюсть спустя

21 день после рино- и блефаропластики

«Я до и после операции на челюсть»

Выглядишь как два разных человека. Кажется, придется менять фото на документах. © ziggyboom2 / Reddit

«5 месяцев после операций на челюсти, подбородок и носовую перегородку. Очень довольна результатами»

«Мне исправили сломанный в детстве нос. Не знала, что мое дыхание так изменится!»

«Прихорашиваюсь к своему 55-му дню рождения. 10 дней после блефаропластики»

«До и после септоринопластики. Не ожидала, что так сильно полюблю свои ноздри»

«В прошлом году мне сделали операцию на челюсти, чтобы исправить прикус. Я очень доволен результатом!»

«Удивительно, на что способны операция на челюсти и макияж. Раньше я ненавидела свою внешность. Редко выходила из дома, и друзей у меня не было»

«Наконец-то я выгляжу так, каким я всегда себя ощущал»

До и после блефаропластики

Сразу помолодела лет на 10! © m0lr4t / Reddit