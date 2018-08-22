20+ человек, которые рискнули поделиться с миром своей изюминкой
Некоторые люди притягивают всеобщее внимание, не прилагая к этому никаких усилий. И виной тому перчинка, а иногда и сразу несколько, которые от щедрот своих насыпала генетика или сама жизнь. В нашем новом посте — изюминки, которые хочется рассматривать, и люди, чьей силой воли хочется восхищаться.
AdMe.ru делится с вами 24 снимками, на которых люди без стеснения показывают свои самые характерные черты внешности.
«Мой шрам не покрывается пылью, когда я работаю»
«На моих мизинцах только по одному суставу»
«У моей дочки одна прядь значительно темнее остальных волос»
«Сегодня наконец сделали мой глазной протез»
«Борозды на коже исчезли, пока 4 месяца палец не работал»
«Мой шрам выглядит как малыш Грут»
«Мой синяк вполне может стать логотипом нашей бейсбольной команды»
«Кометы».
«Сегодня я узнал, что у меня дистихиаз: мои ресницы растут в несколько рядов»
«Мой друг — китаец, и у него есть родимое пятно в форме... Китая»
«У нас с сестрой абсолютно одинаковые родинки на руках»
Колобома — заболевание, для которого характерно расщепление радужки, сетчатки, сосудистой оболочки, зрительного нерва или века.
«Я даже не подозревал, что это ненормально»
У этой девушки вены на руке в форме сердца
«На правом глазу из-за витилиго у меня частично белые ресницы»
«На мизинце моей правой руки 4 сустава»
Этот парень попал в аварию и перенес операцию на черепе 7 лет назад. Он выжил, несмотря на все прогнозы
«Так выглядит моя левая рука»
«Подруга получила ожог глаз, и радужная оболочка изменила цвет»
Шрам на пальце похож на череп
«Синяк отлично дополнил мою татуировку»
«У меня, брата и нашего отца есть преаурикулярные пазухи, которые проявляются у некоторых людей как остаточное эволюционное явление»
«У меня артрогрипоз, характеризующийся тугоподвижностью суставов, поражением мышц и неспособностью сжать пальцы в кулак»
У этого мужчины синдром Ваарденбурга, из-за которого он глухой на одно ухо, имеет глаза разного цвета и частично белые волосы
«После трансплантации пересаженная кожа на моей руке загорает быстрее остальной»
Бонус: у этого пса на лапе родимое пятно в форме счастливого смайлика
А есть ли в вашей внешности какая-то отличительная черта?
Фото на превью Bling-kofaneye / reddit