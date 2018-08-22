20+ человек, которые рискнули поделиться с миром своей изюминкой

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Некоторые люди притягивают всеобщее внимание, не прилагая к этому никаких усилий. И виной тому перчинка, а иногда и сразу несколько, которые от щедрот своих насыпала генетика или сама жизнь. В нашем новом посте — изюминки, которые хочется рассматривать, и люди, чьей силой воли хочется восхищаться.

AdMe.ru делится с вами 24 снимками, на которых люди без стеснения показывают свои самые характерные черты внешности.

«Мой шрам не покрывается пылью, когда я работаю»

«На моих мизинцах только по одному суставу»

«У моей дочки одна прядь значительно темнее остальных волос»

«Сегодня наконец сделали мой глазной протез»

«Борозды на коже исчезли, пока 4 месяца палец не работал»

«Мой шрам выглядит как малыш Грут»

«Мой синяк вполне может стать логотипом нашей бейсбольной команды»

«Кометы».

«Сегодня я узнал, что у меня дистихиаз: мои ресницы растут в несколько рядов»

«Мой друг — китаец, и у него есть родимое пятно в форме... Китая»

«У нас с сестрой абсолютно одинаковые родинки на руках»

Колобома — заболевание, для которого характерно расщепление радужки, сетчатки, сосудистой оболочки, зрительного нерва или века.

«Я даже не подозревал, что это ненормально»

У этой девушки вены на руке в форме сердца

«На правом глазу из-за витилиго у меня частично белые ресницы»

«На мизинце моей правой руки 4 сустава»

Этот парень попал в аварию и перенес операцию на черепе 7 лет назад. Он выжил, несмотря на все прогнозы

«Так выглядит моя левая рука»

«Подруга получила ожог глаз, и радужная оболочка изменила цвет»

Шрам на пальце похож на череп

«Синяк отлично дополнил мою татуировку»

«У меня, брата и нашего отца есть преаурикулярные пазухи, которые проявляются у некоторых людей как остаточное эволюционное явление»

«У меня артрогрипоз, характеризующийся тугоподвижностью суставов, поражением мышц и неспособностью сжать пальцы в кулак»

У этого мужчины синдром Ваарденбурга, из-за которого он глухой на одно ухо, имеет глаза разного цвета и частично белые волосы

«После трансплантации пересаженная кожа на моей руке загорает быстрее остальной»

Бонус: у этого пса на лапе родимое пятно в форме счастливого смайлика

А есть ли в вашей внешности какая-то отличительная черта?