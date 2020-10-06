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20 человек, которые решили сыграть в лотерею под названием «онлайн-шопинг» и проиграли

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Во всем мире покупки онлайн совершают 1,8 млрд людей, то есть почти четверть населения Земли. У большинства все проходит гладко и без сюрпризов, но для отдельных «счастливчиков» шопинг в интернете — настоящая катастрофа.

Мы в AdMe.ru искренне желаем этим 20 беднягам, чтобы следующая покупка порадовала их.

1. «Этот жемчужный жакет сделал меня мудрее. Теперь буду внимательнее, заказывая вещи онлайн»

© cynman / reddit

2. «Решил купить осьминога, который с одной стороны грустный, а с другой веселый. Но мой оказался грустным с обеих сторон»

© JackLlewellyn2 / reddit

3. «Заказал кабель для зарядки, а он пришел 8 м в длину. Сейчас я печатаю этот текст в своей комнате, подключив телефон к розетке тремя этажами ниже»

© _jimmyj / twitter

4. «Хотела удивить парня носками с его изображением. Прислали один носок с его фото, а второй — с лицом другого мужчины. Мы не знаем, кто это»

© holliesim / reddit

5. «В прошлом году наш начальник заказал стулья для комнаты отдыха. Это не совсем то, что он ожидал»

© bassbastard / reddit

6. «Я заплатил, чтобы посылку празднично упаковали»

© robshine1967 / reddit

7. Возможно, кто-то ощипал его по пути?

© Online shopping. Expectations vs reality / facebook

8. «Это пришло вместо гарнитуры за 700 баксов»

© biglavis / reddit

9. «Купил большое зеркало. Сегодня его наконец прислали»

© provokedspoon12 / reddit

10. «Что ж, это наш „семейный“ бассейн»

© magikjaz / reddit

11. «Девушка заказала мне в подарок кружку. Вот как ее доставили»

© crychaoticmonkey / reddit

12. «Моя новая брутальная маска»

© the_nerd_dad / reddit

13. «Купил башню для кота, а она оказалась меньше, чем я ожидал. Но Тревор изо всех сил старается выглядеть благодарным»

© SageKitty666 / reddit

14. «Заказал бумажные полотенца на каком-то случайном сайте. Там было написано, что они огромного размера»

© karma_withakay / reddit

15. «Вот что моя мама приобрела на AliExpress»

© Long-Last-Name / reddit

«Пизанская башня. Франция»

16. «Купил кроссовки на eBay. Только гляньте, что там было внутри»

© SneakerGodDez / twitter

17. «Заказала на Amazon электрошокер. Он пришел с плесенью. Заплесневелый электрошокер! Никогда не думала, что эти слова могут быть в одном предложении!»

© JennyENicholson / twitter

18. «Ребята, мне только что доставили туфли с AliExpress. У меня просто нет слов»

© ScottyUnfamous / twitter

19. «Мой друг был так доволен, когда нашел на eBay редкую пластинку по дешевке. Оказалось, что она для кукольного домика»

© larrydavid1987 / reddit

20. «Пришлось написать 14 писем с требованием вернуть деньги, прежде чем мне отдали всю сумму за это чудовище»

© MissAcedia / reddit

А у вас были неудачи в онлайн-шопинге? Что самое нелепое произошло с вами или вашими знакомыми?

Фото на превью cynman / reddit
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