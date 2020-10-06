20 человек, которые решили сыграть в лотерею под названием «онлайн-шопинг» и проиграли

Во всем мире покупки онлайн совершают 1,8 млрд людей, то есть почти четверть населения Земли. У большинства все проходит гладко и без сюрпризов, но для отдельных «счастливчиков» шопинг в интернете — настоящая катастрофа.

Мы в AdMe.ru искренне желаем этим 20 беднягам, чтобы следующая покупка порадовала их.

1. «Этот жемчужный жакет сделал меня мудрее. Теперь буду внимательнее, заказывая вещи онлайн»

2. «Решил купить осьминога, который с одной стороны грустный, а с другой веселый. Но мой оказался грустным с обеих сторон»

3. «Заказал кабель для зарядки, а он пришел 8 м в длину. Сейчас я печатаю этот текст в своей комнате, подключив телефон к розетке тремя этажами ниже»

4. «Хотела удивить парня носками с его изображением. Прислали один носок с его фото, а второй — с лицом другого мужчины. Мы не знаем, кто это»

5. «В прошлом году наш начальник заказал стулья для комнаты отдыха. Это не совсем то, что он ожидал»

6. «Я заплатил, чтобы посылку празднично упаковали»

7. Возможно, кто-то ощипал его по пути?

8. «Это пришло вместо гарнитуры за 700 баксов»

9. «Купил большое зеркало. Сегодня его наконец прислали»

10. «Что ж, это наш „семейный“ бассейн»

11. «Девушка заказала мне в подарок кружку. Вот как ее доставили»

12. «Моя новая брутальная маска»

13. «Купил башню для кота, а она оказалась меньше, чем я ожидал. Но Тревор изо всех сил старается выглядеть благодарным»

14. «Заказал бумажные полотенца на каком-то случайном сайте. Там было написано, что они огромного размера»

15. «Вот что моя мама приобрела на AliExpress»

«Пизанская башня. Франция»

16. «Купил кроссовки на eBay. Только гляньте, что там было внутри»

17. «Заказала на Amazon электрошокер. Он пришел с плесенью. Заплесневелый электрошокер! Никогда не думала, что эти слова могут быть в одном предложении!»

18. «Ребята, мне только что доставили туфли с AliExpress. У меня просто нет слов»

19. «Мой друг был так доволен, когда нашел на eBay редкую пластинку по дешевке. Оказалось, что она для кукольного домика»

20. «Пришлось написать 14 писем с требованием вернуть деньги, прежде чем мне отдали всю сумму за это чудовище»