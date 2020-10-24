20 человек, которые решили поэкспериментировать с образом, но все зашло слишком далеко

Время от времени всем нам хочется освежить свой образ — обновить гардероб или поменять прическу. Но, к сожалению, не все эксперименты проходят удачно и приходится сглаживать их последствия.

Мы в AdMe.ru любим открывать для себя новые горизонты. Но, посмотрев на героев сегодняшней подборки, теперь будем куда осторожнее с машинкой для стрижки волос и незнакомыми парикмахерскими. А в конце статьи вас ждет бонус: для некоторых смелые эксперименты с прической — сплошное развлечение.

Стрижка под горшок спереди и длинные волосы сзади

«Ну это же огонь, да?»

«Отращивала волосы 4 года, и они были самыми здоровыми за всю мою жизнь, но вот... То, что я хотела, и то, что в итоге получила»

«Фото слева сделано моим парикмахером. А это я сделала сегодня сама, когда рассмотрела наконец, что скрывают под собой эти локоны»

«Когда я просила сделать мне челку, я имела в виду точно не это...»

«Подравнивала свою стрижку, и у машинки отвалилась насадка... Мне пришлось сбрить все целиком, чтобы выровнять. Теперь я похожа на яйцо»

«Разрешил папе подстричь мне волосы»

«Разрешил девушке сделать мне укладку. Теперь я — злой близнец Джимми Нейтрона»

«Я просто оставлю это здесь»

«Попытался постричься самостоятельно. Все пошло прахом несколько сантиметров волос спустя»

«Как думаете, я действительно хотела, чтобы моя прическа была похожа на гнездо?»

«У мамы дрогнула рука, когда она делала мне стрижку»

«Барбер явно был не в курсе, как это — „плавно под ноль“»

«Моя первая попытка самостоятельно подстричься. И я ходил так 2 дня, пока коллега в офисе не спросил: „С тобой все в порядке?“»

«Я подстриглась кухонными ножницами в 5 утра. В свой день рождения. Боюсь того, что будет, когда мой парень проснется и увидит это»

«Моя мама: „Не переживай, я постоянно делаю стрижки“»

«Хотела подстричься сама»

«Я просил коротко подстричь по бокам и сзади. Но в итоге убежал из той парикмахерской. Другой салон уже закрывался, но тамошний барбер принял меня, сказав, что не может позволить мне ходить в таком виде»

«Три года назад я решил сменить имидж. Не буду врать: я думал, выйдет лучше»

Бонус: «Каждый раз, когда моя подруга бреет мне голову, она развлекается, экспериментируя»