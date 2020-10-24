20 человек, которые решили поэкспериментировать с образом, но все зашло слишком далеко
Время от времени всем нам хочется освежить свой образ — обновить гардероб или поменять прическу. Но, к сожалению, не все эксперименты проходят удачно и приходится сглаживать их последствия.
Мы в AdMe.ru любим открывать для себя новые горизонты. Но, посмотрев на героев сегодняшней подборки, теперь будем куда осторожнее с машинкой для стрижки волос и незнакомыми парикмахерскими. А в конце статьи вас ждет бонус: для некоторых смелые эксперименты с прической — сплошное развлечение.
Стрижка под горшок спереди и длинные волосы сзади
«Ну это же огонь, да?»
«Отращивала волосы 4 года, и они были самыми здоровыми за всю мою жизнь, но вот... То, что я хотела, и то, что в итоге получила»
«Фото слева сделано моим парикмахером. А это я сделала сегодня сама, когда рассмотрела наконец, что скрывают под собой эти локоны»
«Когда я просила сделать мне челку, я имела в виду точно не это...»
«Подравнивала свою стрижку, и у машинки отвалилась насадка... Мне пришлось сбрить все целиком, чтобы выровнять. Теперь я похожа на яйцо»
«Разрешил папе подстричь мне волосы»
«Разрешил девушке сделать мне укладку. Теперь я — злой близнец Джимми Нейтрона»
«Я просто оставлю это здесь»
«Попытался постричься самостоятельно. Все пошло прахом несколько сантиметров волос спустя»
«Как думаете, я действительно хотела, чтобы моя прическа была похожа на гнездо?»
«У мамы дрогнула рука, когда она делала мне стрижку»
«Барбер явно был не в курсе, как это — „плавно под ноль“»
«Моя первая попытка самостоятельно подстричься. И я ходил так 2 дня, пока коллега в офисе не спросил: „С тобой все в порядке?“»
«Я подстриглась кухонными ножницами в 5 утра. В свой день рождения. Боюсь того, что будет, когда мой парень проснется и увидит это»
«Моя мама: „Не переживай, я постоянно делаю стрижки“»
«Хотела подстричься сама»
«Я просил коротко подстричь по бокам и сзади. Но в итоге убежал из той парикмахерской. Другой салон уже закрывался, но тамошний барбер принял меня, сказав, что не может позволить мне ходить в таком виде»
«Три года назад я решил сменить имидж. Не буду врать: я думал, выйдет лучше»
Бонус: «Каждый раз, когда моя подруга бреет мне голову, она развлекается, экспериментируя»
У вас бывали неудачные походы к парикмахеру? Или, может, кто-то из ваших домашних ощущал на себе беспощадность неисправного триммера?
Фото на превью kittenfloof / reddit