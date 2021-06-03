20+ человек, которые решили не ждать скидок и приоделись к лету своими силами

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Многие девушки готовятся к лету заранее, связывая с этим временем года особые ожидания. Солнце, пляж, летящая походка и минимум лишней одежды — это то, что представляют себе в мечтах дамы почти всех возрастов. Купить подходящие наряды, которые полностью бы отражали индивидуальность хозяйки, не всегда возможно. Но тем, кто умеет создавать красоту своими руками, эта проблема не грозит.

Мы в AdMe.ru с интересом рассмотрели работы рукодельниц, которые подготовились к лету заранее, чтобы выглядеть сногсшибательно. И честно говоря, некоторые наряды так и хочется повторить.

«Я превратила рубашку в модный корсетный топ»

«Сшила эти купальники по собственным выкройкам всего за несколько дней!»

«Связала крючком накидку для пляжа. Это заняло полгода»

«Сделала себе корсет на день рождения, потому что люблю себя»

Очаровательное платье для лета

«Любимая летняя одежда, которую я сшила! Костюм из топа и шортов с золотыми рыбками»

«Мое новое платье наконец-то закончено! Разве это не красиво?»

«Доделала свой первый настоящий корсет!»

«Связала крючком 140 квадратиков для лоскутного одеяла, но нашла им применение получше»

«Сшила милое летнее платье из простыни. В нем есть карманы!»

«Сделала свой первый купальный лиф и резинки для волос»

«Мой последний проект для уроков шитья в колледже. Неземный образ, включающий юбку, лиф и присборенные крылья ангела!»

«Сшила на лето симпатичный льняной наряд с открытыми плечами»

«Связала яркий, сочный купальник»

«Сшила повседневное платье по любимой выкройке. Чертовски люблю его и не могу дождаться, когда надену это платье снова»

«Сшила боди, верх от которого классно смотрится в качестве топа»

«Дошила мое новое летнее платье и шляпу!»

«Только посмотрите, во что я переделала платье из секондхенда!»

«Я связала эту юбку крючком. Как вам?»

«Сшила себе сарафан на пуговицах с карманами»

«Дошила свой первый корсет-бюстье»

«Я сшила платье в эдвардианском стиле для создания летнего исторического образа»