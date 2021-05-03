20+ человек, которые решили не тратить на крутую обувь ползарплаты и создали ее сами

Сегодня в магазинах можно выбрать обувь на любой вкус и кошелек. Но если душа требует чего-то уникального, а зарплата позволяет только облизываться на дизайнерские туфли, то из этой ситуации тоже есть выход. Десятки рукодельников со всего мира наглядно доказали: для того чтобы превратить обычную пару в эксклюзивный шедевр, нужно всего лишь желание и немного терпения.

Мы в AdMe.ru любим рассматривать работы людей с золотыми руками, которые из рядовой обуви могут сделать штучную вещицу с изюминкой. И некоторые идеи стоит взять на заметку.

Кеды «Жил-был пес». «Ты заходи, если что»

«Я нарисовала закат на задней части этих туфель. Мне нравится, как получилось»

«Подруга подарила мне расписанные вручную туфли по мотивам аниме-фильма. Они такие милые! Не понимаю, что такого я сделала, чтобы их заслужить»

Превратить скучные туфли в стильную пару? Легко!

«Я расписываю обувь»

«А так умею украшать обувь я»

«Сделала туфли с шипами своими руками»

«Стежок за стежком вышиваю монстеру на моих слипонах. Впервые работаю с обувью и очень горжусь результатом»

«Я взяла обычные белые кеды и расписала их вручную для подруги в качестве подарка на день рождения»

«Раскрасила эти слипоны в подарок для учительницы моих детей в честь окончания учебного года»

«Превратила невзрачные туфли в совершенно новые с помощью комиксов про Железного человека»

«Я расписал эти туфли для подруги»

«Были просто белые кроссовки. А вот что я сделал с ними за 6 часов. Дизайн, задумка — все мое»

«Я украшаю обувь с помощью декупажа. Увидела эти туфли с пряжкой в виде льва и поняла, что они идеально подходят для комиксов!»

«Моя первая попытка сделать вышивку на обуви»

«Я много обуви переделала. Вот, например: были красные туфли из ткани за пару копеек, а стали водонепроницаемыми с таким рисунком»

«Купила пару хороших кроссовок со скидкой 40 %, но в ужасном цвете. Взяла и перекрасила их на свой вкус»

«Украсила вышивкой детскую обувь»

«Тема моей свадьбы — звездная ночь. Сначала я решила разрисовать и украсить кристаллами основную пару туфель, а потом руки дошли и до кроссовок»

«Расписывают обувь. Стиль — кубизм»

«Были у меня копеечные ботиночки из кожзама, не особо любимые. А потом сложились вместе скука, наличие акрила в доме и любовь к гжели. И вот что получилось»

«Тапки регулярно и с любовью носятся, поэтому уже потрепанные».