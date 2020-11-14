20+ человек, которые не нашли подходящей обуви в магазине и сделали ее сами

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Проявлять свою индивидуальность можно совершенно разными способами: от креативной прически до нетривиальных аксессуаров. Сейчас в магазинах нетрудно найти практически что угодно на любой вкус, но по-настоящему уникальные вещи, пожалуй, можно сделать только своими руками. И если речь идет об обуви, то здесь придется запастись тонной терпения и щепоткой фантазии.

Мы в AdMe.ru любим рассматривать работы людей с золотыми руками, которые способны превратить самые невзрачные туфли в маленькие шедевры или даже смастерить их с нуля из подручных материалов. Возможно, какие-то из этих идей наши читатели возьмут на заметку и захотят воплотить самостоятельно?

«Ради сестры я превратила обувь за $ 40 в туфли за $ 5 995»

«Я сделала классные свадебные туфли из пары босоножек цвета слоновой кости за ₽ 1 500, страниц из любимой книги „Джейн Эйр“ и тонны клея для декупажа»

«Превратил скучные ботинки в шуточную обувь. Остался один вопрос: какие шнурки лучше — красные или белые?»

«Цветочная вышивка на высоких ботинках. Как вам расцветка?»

«Эти туфли расписал для меня мой друг. Я альтист»

«Сшил себе сапоги. Неплохо для первого раза?»

«Я раскрасила кеды»

«Купила пару текстильных балеток за $ 30 и превратила их в свадебные туфли»

«Моя девушка расписала обувь в стиле группы King Gizz на день моего рождения. Я чуть не заплакал»

«Я превратила обычные балетки в сказочную обувь»

«Кеды с перфорацией просто созданы для вышивки крестиком»

«Для свадьбы я украсила обувь своего жениха символикой из „Гарри Поттера“»

«Сваляла тапочки из натуральной овечьей шерсти по классической технологии, набила рисунок. Кому-то под елочку»

«Сшил себе кеды на зиму, на меху. Косяков, конечно, полно, но на то они и первые»

«Туфли, которые моя невеста сама украсила ко дню нашей свадьбы»

«Я не смог найти туфли желтого цвета в магазине, поэтому взял акриловую краску и сделал свою уникальную пару»

«Прекрасные танцевальные туфли, которые мой муж сшил для одной из дочек»

«Я выпускник школы, люблю покемонов и решил сделать себе тематические слипоны. Нарисовал карандашом эскиз на обуви, потом обвел все маркером и раскрасил»

«Эти туфли сделала моя жена»

«Обувь, которую я сшил для своего отца»

«Я украсила старые туфли на платформе с помощью мулине»

«Купила обычные туфли и превратила их в свадебные с помощью украшений. Все обошлось мне в $ 60»